Versão para PcD, Volkswagen T-Cross Sense chega à linha 2021

Divulgação VW T-Cross Sense da linha 2021 passa a ter rodas de liga leve, sistema multimídia e logo da motorização como opcionais





Depois de atualizar as versões normais, chegou a vez de a Volkswagen lançar a linha 2021 do T-Cross Sense, configuração do SUV compacto que é voltada para o público PcD (Pessoas com Deficiência). Com preço de R$ 69.990 sem as isenções previstas por lei, está disponível para pré-reserva nas concessionárias.





Principal destaque da linha 2021 do SUV, a central multimídia VW Play está indisponível no T-Cross Sense , que deixa de sair de fábrica com o sistema de som. Outras baixas foram as rodas de liga leve de 16″ e até os logotipos da motorização. Todos esses itens passam a ser oferecidos como opcionais.

Por outro lado, o T-Cross Sense incorporou faróis com ajuste de altura do facho e segue com todos os itens de segurança da linha 2020, numa lista que inclui airbags laterais e de cortina e controles eletrônicos de tração e estabilidade.





A relação de equipamentos do T-Cross Sense inclui ainda faróis de neblina com luzes de conversão diurna, Isofix, direção com assistência elétrica, ar-condicionado e assistente de partida em rampas. Já o motor é o 1.0 TSI de até 128 cv, sempre combinado ao câmbio automático de seis marchas.