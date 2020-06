Vereadores solicitam prestação de contas de obra da avenida Dom José Dalvit

Os vereadores da Câmara de São Mateus aprovaram por unanimidade, na sessão de terça-feira (02), o Requerimento 018/2020, de autoria do presidente da Casa, vereador Jorge Recla, solicitando que o prefeito Daniel Santana envie ao Legislativo a prestação de contas dos contratos firmados entre a prefeitura e a empresa prestadora de serviço de recapeamento asfáltico, asfaltamento e sinalização da Avenida Dom José Dalvit (do Bairro Santo Antônio ao Aroeira).

O autor da proposição questionou a qualidade do serviço prestado e solicitou, entre outros documentos, o relatório das atividades desenvolvidas pela empresa, cópia do contrato, cópia de todos os estratos, recibos, notas fiscais e demais comprovantes de pagamentos realizados em favor da ganhadora do contrato, além da medição dos serviços executados e demais documentação.

“É uma obra de péssima qualidade, quando chove á água fica no meio da pista. A rede pluvial está do lado direito, a água empossa do lado esquerdo. São cinco anos de garantia que tem que ter e a avenida já está toda esburacada e remendada, o asfalto está cheio de desnível e é uma obra nova. Quero que o Poder Executivo informe o que foi pago, se já foi entregue a obra. Eu entendo que já foi porque a empresa não está ali mais”, disse Jorginho Cabeção.

Prova de pagamento a Laboratórios

Também em decisão unânime, o plenário acatou o Requerimento 019/2020, do vereador Carlos Alberto Gomes, solicitando ao Poder Executivo que encaminhe à Câmara cópias de todos os comprovantes de pagamentos feitos aos três laboratórios de análises clínicas que prestam serviços à Prefeitura de São Mateus de janeiro a maio deste ano.

Ao justificar o pedido, o vereador destacou seu dever de fiscalizar e lamentou a medida judicial que determinou a retirada de circulação da notícia de um site que afirmava que os donos dos laboratórios estavam sem receber o pagamento há cinco meses.

“Não publicou mentira, publicou a verdade. Eu tenho a informação que todas as despesas contraídas no carnaval, verão e reveillon já foram quitadas, mas deixa os laboratórios, que prestam serviços a essa municipalidade, sem receber. Desses meses, não foi pago nenhum centavo. O mês de setembro de 2019 foi pago em fevereiro de 2020. Isso é um absurdo, é inadmissível.

Na sessão anterior, Francisco Amaro, afirmou que ‘por questões burocráticas, teve algum problema apenas com um dos laboratórios’ e apresentou ofício assinado, segundo ele, pelos contratados, afirmando que o pagamento estaria em dia. Carlos Alberto rebateu, alegando que ‘houve pressão da municipalidade para que fizessem essa declaração’.

Conselho Tutelar

O vereador Francisco Amaro, líder do governo na Câmara, pediu à Mesa Diretora e aos parlamentares solicitação de informação ao Ministério Público, visando a acelerar a posse dos cinco novos membros do Conselho Tutelar de São Mateus, eleitos no ano passado. Os vencedores seriam empossados em janeiro, mas a eleição foi impugnada em dezembro de 2019 a pedido do Ministério Público, após identificar ilegalidades no processo eleitoral.

Na tribuna, Amaro leu uma nota publicada por membros eleitos, esclarecendo que “devido a impugnação recorrente de denúncias já julgadas e esclarecidas como arbitrárias e infundadas, pelo poder legalmente constituído (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDISAM), a não presença do Ministério Público no processo administrativo citado ocasionou a demora do resultado”, relatam os membros eleitos.

“Faço esse apelo para que a gente possa fazer um contato com o Ministério Público. Precisa o Município, junto com a Secretaria de Assistência Social ter uma resposta para dar posse aos conselheiros. Tem caso de um conselheiro que largou emprego dele para se dedicar a isso. Aí, olha o que acontece, O cidadão ganha a eleição legitimamente e até agora não tomou posse”, afirmou Francisco Amaro. A presidência sugeriu que todos os vereadores assinem a solicitação ao MP.

Coronavírus

Ajalírio Caldeira manifestou sua preocupação com a covid-19 em São Mateus (até o fechamento desta edição 1.250 casos notificados, 445 suspeitos e 239 casos confirmados). O vereador parabenizou os profissionais da saúde envolvidos no atendimento a pacientes infectados pelo coronavírus no município. “Deixo a minha solidariedade a todas essas pessoas que trabalham diretamente ou indiretamente no enfrentamento da covid-19. Quem coloca a cara diante de toda essa situação são os profissionais da saúde”. Ajalírio reforçou a adoção de medidas de prevenção como o uso de máscara, álcool 70% e distanciamento. O vereador alertou para o perigo mais elevado de contaminação, via paciente não assintomático.

“É o de maior risco porque ele tem a doença, mas não apresenta os sintomas, mas está transmitindo o vírus. Temos o exemplo da colega vereadora Jaciara que estava contaminada e não apresentava os sintomas”, lembrou Ajalírio.

Em isolamento, Jaciara Teixeira não compareceu à sessão, bem como o vereador Paulo Chagas, curado do coronavírus. Ambos justificaram as ausências.

Maquinário sucateado

Jozail do Bombeiro voltou a reclamar do sucateamento de maquinário novo do município, mostrando aos parlamentares imagens de uma máquina patrol e de um caminhão truck caçamba que, segundo o vereador, estão ‘abandonados’ em oficina.

De acordo com o parlamentar, a patrol é do ano de 2011 e se encontra há quase 4 anos no pátio de uma empresa de serviços mecânicos. “Fizeram o orçamento e nunca mais autorizaram efetuar o serviço. É um veículo que custa mais de R$500 mil, por R$58 mil conseguiria fazer o serviço desse equipamento”. O vereador destacou a utilidade do maquinário, principalmente para o patrolamento de ruas e estradas vicinais, servindo principalmente à agricultura. “Muitos agricultores reclamando das péssimas condições das estradas e esse equipamento sendo praticamente sucateado. Se o consertasse, poderia atender Guriri, os outros bairros e o homem do campo, que precisa de um equipamento desse para fazer sua barragem, sua represa e tem que estar pagando à empresa que é contratada pelo município nos finais de semana para fazer o serviço”, lamentou.