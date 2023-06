Vereadores homenageiam Polícia Militar pelos 13 anos do Batalhão de São Mateus

Numa sessão recheada de interesse popular, a Câmara Municipal homenageou a Polícia Militar com um Voto de Congratulação pelos 13 anos de criação do 13º Batalhão de São Mateus. Para receber o certificado da Moção 015/2023, proposta pelo vereador presidente Paulo Fundão e aprovada por unanimidade em plenário, o tenente-coronel Jefson Coelho Correia, comandante do 13° BPM, participou da reunião plenária e, na Tribuna Livre, agradeceu ao Parlamento de São Mateus e detalhou avanços na segurança pública no Município.

Nascido e criado em São Mateus, onde foi embalador num supermercado da Cidade, o ten-cel Jefson destacou parcerias, inclusive com o Legislativo Municipal, explicando que a PM atua também na prevenção da criminalidade. Com esse trabalho, ressaltou que São Mateus já se posiciona entre as cidades mais tranquilas do Estado, situação bem diferente de um passado recente. Na avaliação dele, porém ainda há muito trabalho a ser feito, mesmo com essa redução na criminalidade.

O comandante salientou, entretanto, que a PM ainda convive com a realidade de ‘reprisão’, por conta de leis frouxas aprovadas no Congresso Nacional.

O tenente-coronel Jefson reforçou que o policial que atua no Batalhão de São Mateus é um dos mais bem treinados do Espírito Santo, com uma regularidade nos cursos de preparação do efetivo para o enfrentamento da criminalidade. Para contornar o problema crônico de defasagem do efetivo, o comandante disse que a Polícia Militar tem adotado um sistema de remuneração extra para o policial que aceita trabalhar em dia de folga.

VEREADORES

Ao receber o tenente-coronel Jefson Coelho Correia, o vereador presidente Paulo Fundão explicou que era uma honra recepcionar o comandante do Batalhão de São Mateus. Ao enfatizar a importância da Polícia Militar para a segurança da população mateense, o parlamentar revelou que quando jovem sonhava em ser oficial da PM.

Em pronunciamentos, os vereadores Carlinho Simião, Lailson da Aroeira, Delermano Suim, Cristiano Balanga, Ciety Cerqueira e Kacio Mendes também cumprimentaram o comandante Jefson pelos 13 anos do BPM de São Mateus e pelos avanços na segurança pública no Município. Lailson aproveitou para pedir a reativação da base da PM no Bairro Bom Sucesso, atendendo a toda a zona oeste da Cidade. O tenente-coronel explicou que há concurso em andamento, que pode reforçar a PM com 3.000 novos soldados nos próximos três anos, o que abre possibilidade de atender a demanda.

13º BPM

Criado em 22 de junho de 2010, o 13º Batalhão da Polícia Militar é responsável pelo policiamento ostensivo e preservação da ordem pública nos municípios de São Mateus, Conceição da Barra e Pedro Canário, informa a PM.

O 13º BPM é originário da 5ª Companhia Independente, criada em 1998 e que teve como primeiro comandante o então tenente-coronel João Ailton Dal’Col. A 5ª Companhia Independente surgiu da então 4ª Companhia do 2º BPM, criada em 18 de novembro de 1986, e teve como seu primeiro comandante o então capitão Newton Roberson Maia, o qual permaneceu no comando até o dia 14 de maio de 1987.