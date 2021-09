Vereadores e Da Vitória debatem ações em prol de São Mateus

Cumprindo o seu papel de ampliar a participação nas agendas que envolvem o desenvolvimento de São Mateus, a Câmara de Vereadores promoveu na manhã desta sexta-feira (03), um encontro com o Deputado Federal Da Vitória, Coordenador da Bancada Federal Capixaba, com o propósito de debater ações para captação de recursos para diversas áreas como infraestrutura, saúde, educação, segurança pública, geração de emprego, meio ambiente, entre outros pleitos do município junto ao Governo Federal.

Acompanhado de assessores, o deputado foi recebido no Salão de Reuniões da Câmara pelo presidente da Casa de Leis, Paulo Fundão, na presença de todos os vereadores.

Da Vitória está exercendo a função de coordenador da bancada do Espírito Santo desde 2019 e tem sido um aliado importante do município, desde o início do mandato, trabalhando em Brasília para a destinação de emendas individuais e impositivas de bancada para atender a população mateense.

O parlamentar elogiou o momento de estabilidade política atingida por São Mateus, com os poderes Executivo e Legislativo independentes, porém, trabalhando em harmonia.

“Nesses oito meses em que vocês [vereadores] estão exercitando o mandato, eu tenho estado muito presente aqui na cidade por força da relação de todas as instituições e de todos os segmentos que buscam o nosso mandato. Eu quero estar alinhando o debate com vocês. Não se consegue colocar emenda individual e alcançar tudo de uma determinada vez, mas essa é uma cidade que eu preciso estar presente, não só nestas ações coletivas, mas também individuais, porque a cidade sempre foi muito generosa com a gente”, disse Da Vitória.

“Eu falava isso antes das eleições, eu quero dar estabilidade política ao município, porque por onde passava o cidadão cobrava isso. Houve na legislatura passada uma guerra fratricida e quem só perdeu foi o povo. Você hoje ratifica, que há de se ter esse olhar diferenciado. É isso que essa Casa tem buscado, essa convergência, essa união com o nosso Chefe do Executivo, mas com um único objetivo, em prol da sociedade”, enfatizou Paulo Fundão.

“Quero parabenizar o deputado pelo tanto que tem feito em nossa cidade. Nós somos parceiros do prefeito Daniel e vamos estar à disposição para o que é melhor para São Mateus”, pontuou o vereador Gilton Gomes, o Pia.

“O deputado da Vitória vem atuando muito bem, tanto no município quanto no estado todo. É um “parceirão” de São Mateus e do prefeito Daniel, com certeza estaremos nesta luta”, disse Cristiano Balanga, líder do prefeito na Câmara.

SALGEMA

Da Vitória destacou o empenho da Bancada Federal Capixaba para que a Agência Nacional de Mineração-ANM, colocasse em disponibilidade para exploração as jazidas de sal-gema de Conceição da Barra entre as áreas liberadas no país. “Essa é a maior jazida da América Latina, são 12 bilhões de toneladas. Nós temos ali um debate de 40 anos, são onze áreas que estão sendo licitadas agora, no dia 08 de setembro, para extração do sal-gema”. Argumentou que São Mateus também será beneficiado e defendeu a importância de acelerar o investimento na qualificação profissional dos trabalhadores. “Vai ser uma solução não só para a extração que gera muito emprego, mas para as empresas que vão se beneficiar em volta. Essa também é uma agenda da Câmara de Vereadores de São Mateus, porque aqui na cidade, com a estrutura que temos aqui já , de condição, de logística, naturalmente qualquer empresário, a grande maioria, vai se instalar em São Mateus. Essa é uma grande conquista para os capixabas”, afirmou.

ECO-101

Uma das solicitações foi sobre a demora da Eco-101 para deflagrar as obras de duplicação da BR-101, atrasadas por impasse jurídico sobre a licença ambiental no trecho da Reserva Biológica de Sooretama.

“O trecho que mais morre gente é o do norte do estado. Eu comecei com representação no Ministério Público Federal, comecei a denunciar na tribuna da Câmara e já conseguimos. O IBAMA está licenciando e logo vai começar a programação de duplicar a BR-101”, informou Da Vitória.

“Fico feliz que ele falou da Eco, porque eu tenho sempre debatido este tema. Por que não duplicar a nossa região aqui, apesar de tantos anos? Até sugerimos a suspensão da cobrança de pedágio na rodovia até que a concessionária responsável comece, de fato, a duplicação da BR-101”, lembrou Paulo Fundão.