Vereadores discutem retomada de investimentos em encontro com Casagrande

A Câmara de São Mateus cumpriu na tarde desta quarta-feira (18), uma agenda histórica para o Parlamento. Todos os onze vereadores foram recebidos pelo governador Renato Casagrande, no Palácio Anchieta, em Vitória, onde se reuniram para dialogar sobre a retomada de investimentos do Estado, após a fase mais crítica da pandemia, além de apresentar sugestões e demandas do município.

Ao abrir o encontro, Casagrande explicou que o enfrentamento da pandemia exigiu esforços redobrados do governo, dando atenção principalmente para a Saúde, citando as medidas de isolamento, a disponibilidade de leitos e o destaque nacional na aplicação de vacinas.

“Passamos por muitas dificuldades nesse tempo. A gente fez um grande investimento na saúde e procurou não parar. Estamos conseguindo um conjunto de investimentos e a preocupação agora é com a área social”, mencionando a criação do Cartão ES Solidário no valor total de R$ 600, com parcelas de R$ 200. “São 87 mil famílias em extrema pobreza atendidas no Espírito Santo. Em São Mateus, 3.200 foram contempladas.

FOMENTOS PARA A EDUCAÇÃO

De acordo com o governador, ‘o momento é de recuperar o tempo perdido’. Outra área que o preocupa é a educação, o retorno às aulas presenciais com segurança para os jovens e fomentos para reforçar a qualidade do ensino.

“Demos um computador com internet para cada professor e aluno. R$200 milhões de reais só este ano de apoio aos municípios para a melhoria da educação infantil e ensino fundamental, por meio do FUNPAES”, Fundo destinado à reforma e construção de escolas, aquisição de mobília, equipamentos e ônibus para o transporte escolar.

Casagrande também anunciou aos vereadores o lançamento do Programa Capixaba de Fomento à Implementação de Escolas Municipais de Ensino Fundamental em Tempo Integral (PROETI), uma iniciativa inédita no Brasil.

“Fizemos agora o financiamento de R$3 mil por aluno para abrir escolas de tempo integral nos municípios. São R$ 810 milhões nos próximos três anos para que a gente possa ter, de fato, uma educação de qualidade”.

Contactada pela assessoria de comunicação da Câmara, a secretária de educação de São Mateus, Edna Rossim informou que o município vai aderir aos dois programas do Governo do Estado e que a secretaria está na fase de levantamento de dados para adesão dentro dos prazos estabelecidos por edital.

DECLARAÇÕES DE APOIO

Todos os vereadores elogiaram a postura do governo estadual na adoção de medidas de enfrentamento da pandemia e demonstraram otimismo quanto à capacidade de retomada das obras e outros atrativos para São Mateus.

Casagrande citou algumas ações destinadas ao município, entre elas, a conclusão da reforma da Companhia da PM de Guriri, a pavimentação da estrada do aeroporto , os projetos do contorno de São Mateus, o asfaltamento da estrada de acesso à empresa Oxford Porcelanas e a macrodrenagem do balneário de Guriri.

PEDIDOS

Os parlamentares reforçaram ao governador uma série de pedidos da população mateense, dentre os quais se destacam:

Voltar a discutir a questão da água e do saneamento a partir da manifestação do município, conforme o Novo Marco Regulatório de Saneamento Básico; reforço da segurança pública; retomada da obra da subestação de tratamento de esgoto e galeria na região do bairro Seac; atração de uma fábrica de adubo para os Quilômetros; asfalto de Terra Preta à Barra Preta; reforma da ponte de Barra Seca; investimentos na Educação do Campo; asfaltamento Barra Nova/Mariricu e da Pedra D’água até o início do asfalto do Nativo (2 km); pavimentação de 2,5 Km do final do bairro Aroeira ao Córrego Grande; asfaltamento da Avenida João Nardoto (Reta do Fórum); pavimentação da Ladeira Antônio Costa Leal (Cohab); construção de delegacia e IML, “inclusive o prefeito já se prontificou a doar o terreno”, disse o vereador Kacio Mendes; intervenção do estado para abertura das bocas de Barra Nova e Urussuquara e implementos para associações dos catadores de pimenta rosa.

O governador Renato Casagrande prometeu analisar com carinho todos os pleitos apresentados a ele.

AGENDA INÉDITA

Autor da solicitação para o encontro, Paulo Fundão fez uma avaliação animadora da reunião no Palácio Anchieta. “Sentimos a necessidade deste diálogo exclusivo com a Câmara, pessoalmente, com o governador. Foi uma agenda inédita na história do Legislativo mateense. todo o Parlamento ser recebido por um governador em seu gabinete, isso nunca aconteceu antes. Tivemos um encontro amplamente satisfatório. Fiquei encantado com Renato Casagrande, que nos proporcionou um debate salutar e plenamente democrático sobre desenvolvimento e demandas pleiteadas para o município de São Mateus. Todos os vereadores tiveram a oportunidade de falar e retornamos de Vitória com a certeza de que nossa cidade tem muito a ganhar, a partir dos investimentos estruturantes anunciados por Casagrande, que abriu as portas do seu gabinete para dialogar, para nos ouvir de forma tão humilde e hospitaleira”, afirmou.

“Ele sempre trabalhou com honestidade e credibilidade. Gostaria que todo político tivesse o respeito que Casagrande tem. E eu estou satisfeito com os investimentos em São Mateus”, disse o vereador Gilton Gomes, o Pia.

“São Mateus está em dificuldade grande e o governador nos deu muito apoio nessa pandemia. Queremos estreitar ainda mais esta parceria. Que venham mais obras e recursos do Estado”, ressaltou Cristiano Balança, líder do prefeito, ao falar dos impactos da crise sanitária e econômica causada pela Covid-19.

“Temos acompanhado todo o trabalho de excelência, principalmente na saúde. Também é importante essa atenção que o governador dá ao Legislativo. Que possa estar nos ajudando, junto ao prefeito Daniel”, pediu Robertinho de Assis.

“Foi com muita honra que disse sim a esta agenda. Parabenizo Casagrande por ser um governador presente no nosso município”, ressaltou Ciety.

“Nossa amizade com o governador é desde que ele era senador. Reconheço a competência dele para gerir o nosso estado e investir na nossa cidade”, afirmou Carlinho Simião

“Já tive oportunidade de estarmos juntos no outro mandato, quando a nossa associação de produtores foi contemplada com trator e equipamento. Isso me fez sempre acreditar na sua gestão” lembrou Lailson da Aroeira.

“Quero parabenizar o governador e o presidente Paulo Fundão por esta agenda. Nosso estado está no caminho certo e esse laço do governo com o município está se aproximando”, frisou Kacio Mendes

Delermano Suim reforçou a importância de resolver o problema da salinização “Sou servidor do Saae há 33 anos e o que me preocupa é a questão da água, que precisa de solução urgente. Debatemos isso com nosso governador e a Câmara vai sentar para discutir essas ações”.

“Moro numa área rural que ficou esquecida, tem pontos que tem atrapalhado nossa agricultura e o setor pesqueiro. Confiamos que o governador vai nos apoiar e será solícito aos nossos anseios”, pontuou Adeci de Sena.

“Parabenizo o governador pelas atitudes de responsabilidade na pandemia e peço mais segurança em Nova Lima, internet e telefonia rural”, listou Isael Aguilar.

HONRARIA

No fim da reunião, o presidente Paulo Fundão convidou Casagrande para receber honraria da Câmara de São Mateus em solenidade especial no dia 25 de setembro.

“O nosso governador vai receber o título de Visitante Ilustre, na Sessão Solene de Entrega de Honrarias. Casagrande muito nos alegrará com sua presença”.