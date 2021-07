Vereadores de São Mateus se reúnem com presidente da Assembleia e do Tribunal de Justiça

Agendas externas da Câmara, na capital do estado, marcaram a quarta-feira (21) do Legislativo mateense, que esteve representado por uma comitiva de parlamentares, liderada pelo presidente da Casa de Leis, Paulo Fundão.

Entre os compromissos em Vitória, uma reunião com a presidência da Assembleia Legislativa e entrega de Moção pelos 130 anos do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

DIÁLOGO NA MESA

O parlamento se fez presente no quarto ‘Diálogo na Mesa’, iniciativa da Assembleia Legislativa de aproximação com os municípios. O presidente da Ales, Erick Musso, se reuniu com representantes das cidades de São Mateus, Fundão, Guarapari e Baixo Guandu para conversar e propor ideias, visando implementações de políticas públicas nesse difícil momento que afeta a economia, abalada drasticamente pela pandemia da covid, com o foco nas questões sociais. Representou o Executivo mateense, o vice-prefeito Ailton Caffeu.

Paulo Fundão avaliou como produtivo o encontro. “Estivemos na Assembleia Legislativa do Espírito Santo com o presidente Erick Musso e o prefeito de Vitória Lorenzo Pazzolini, em uma agenda positiva com intuito de estreitar os laços da Assembleia com a Câmara de São Mateus , e induvidosamente bons frutos advirão desse diálogo alvissareiro”, disse Paulo Fundão.