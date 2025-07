Vereadores de São Mateus reprovam contas do ex-prefeito Daniel da Açaí

Em uma sessão bastante tumultada, o plenário da Câmara de Vereadores de São Mateus decidiu pela rejeição das contas do ex-prefeito Daniel da Açaí referente ao exercício de 2023, na noite desta segunda-feira (07).

Conforme transmissão pelas redes sociais e com 8 votos favoráveis ao decreto legislativo nº 034/2025, o ex-prefeito Daniel Santana teve suas contas rejeitadas. Três vereadores votaram pela aprovação.

Os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES) emitiram parecer prévio recomendando a aprovação das contas. A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização da Câmara emitiu parecer solicitando a reprovação.

Em uma votação nominal e por ordem alfabética, 08 (oito) vereadores votaram a favor do decreto legislativo nº 034/2025 e reprovaram as contas de Daniel da Açaí. Pela rejeição, votaram: Branco da Penal (PL), Isamara da Farmácia (União), Professora Valdirene (PT) , Schaeffer (PSB), Van Borges (PSB), Vilmar do Seac ( PSD), Wanderlei Segantini (MDB) e Wap Wap (Podemos). Três votaram pela aprovação: Balanga (PP), Isael Aguilar (PP) e Raphael Barboza (PDT).

Com a reprovação das contas referente ao exercício de 2023 pela Câmara de Vereadores, Daniel da Açaí pode ficar inelegível por 8 (oito) anos e impedido de concorrer a cargos eletivos até o ano de 2033.

