Vereadora foi morta pelo próprio namorado, diz polícia

A Polícia Civil do Ceará dá o caso do assassinato da jovem vereadora Yanny Brena (PL), presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte (CE), de 26 anos, como praticamente encerrado e totalmente esclarecido. Ela foi morta dentro de casa pelo namorado, Rickson Pinto, de 27 anos, que depois pendurou o corpo da parlamentar numa corda presa ao teto, para simular um suicídio. Na sequência, ele tirou a própria vida num outro laço, içado ao lado do cadáver de Yanny.

Dois fatos, segundo os investigadores que atuaram no caso, foram determinantes para esclarecer definitivamente a motivação e as intenções de Rickson que o levaram a cometer o crime. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) já sabe que o empresário havia pedido uma arma de fogo emprestada a um amigo, poucos dias antes do trágico episódio, que não o emprestou. Rickson já registrava, num passado recente, uma passagem na polícia por porte ilegal de arma de fogo. As autoridades acreditam que o feminicídio possivelmente seria cometido a tiros se o empresário conseguisse um revólver.

O segundo fato que parece pôr fim à fatídica história é a confirmação de que Yanny tinha terminado o relacionamento com Rickson havia aproximadamente uma semana. A situação o deixou tão desorientado que ele partiu para Fortaleza, capital do Ceará, onde permaneceu por alguns dias, antes de retornar a Juazeiro do Norte e cometer o assassinato seguido de suicídio. O casal estava junto desde 2020.

Yanny Brena foi sepultada na manhã deste sábado (4) na cidade simbolizada pela imensa estátua de Padre Cícero, localizada aos pés da Chapada do Araripe. O cortejo fúnebre foi cercado de muita comoção e contou com a presença de muitos eleitores da vereadora, além de amigos e familiares ainda abalados com a tragédia.