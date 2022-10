Vereador Robertinho é condenado a 39 anos de prisão por estuprar duas adolescentes

Roberto Pedro de Assis, conhecido como Robertinho, foi preso no dia 20 de dezembro do ano passado, após as vítimas, duas adolescentes de 12 e 16 anos, denunciarem que os abusos sexuais aconteciam há nove anos

O vereador de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, Roberto Pedro de Assis, conhecido como Robertinho, foi condenado pela Justiça a 39 anos e 8 meses de prisão por estuprar duas adolescentes, de 12 e 16 anos. Roberto está afastado do cargo de parlamentar desde que foi preso, no dia 20 de dezembro do ano passado, após as vítimas denunciarem que os abusos sexuais aconteciam há nove anos.

A sentença da ação penal, movida pelo Ministério Público, foi assassinada pelo juiz Antônio Moreira Fernandes da 3ª Vara Criminal de São Mateus no dia 30 de setembro, publicada pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES). Segundo consta no documento, o vereador atraía as vítimas para assistir filmes com ele, enquanto praticava os abusos por debaixo da coberta.

Uma das vítimas, embora menor de idade, cuidava do filho do acusado, que se aproveitava disso para abusar da menina. A outra vítima, além de sofrer os abusos, ainda era xingada pelo vereador com termos pejorativos na frente de outras pessoas. De acordo com o processo, as ofensas eram “uma clara intenção de desqualificá-la, caso viesse a reportar os abusos”.

Apesar de ainda caber recurso na sentença, o juiz determinou que Roberto permaneça preso, afirmando que “a liberdade provisória causará risco para a ordem pública”. O parlamentar continua preso na Penitenciária Estadual de Vila Velha 5, segundo a Secretaria de Justiça do Estado (Sejus).

Robertinho está afastado do cargo na Câmara de São Mateus e posteriormente foi substituído na Câmara, pela suplente Elisângela Nascimento, conhecid popularmente como Preta.