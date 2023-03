Vereador morre após confrontar policiais e atirar em delegado em MT

Redes sociais – 02.03.2023 Jeozafa morreu após confronto com policiais

O vereador e presidente da Câmara de Rio Branco , em Mato Grosso , Jeozafa Moraes de Castron (PSDB), foi morto após entrar em confronto com policiais civis e atirar contra o delegado Marcelo Menezes na manhã desta quinta-feira (2). Os agentes cumpriam um mandato judicial contra o parlamentar que é suspeito de integrar um grupo criminoso da cidade.

Segundo a Polícia Civil, Castron era um dos alvos da Operação Rota Cercada , que está sendo realizada nas cidade de Rio Branco, Lambari d’Oeste, Salto do Céu e em Barra do Bugres. Ao todo, 40 mandados estão sendo cumpridos na região. Um mandado de busca e apreensão também é cumprido na Câmara da cidade.

O diretório estadual do Partido Social Democracia Brasileira (PSDB) informou, em nome do presidente, o deputado estadual Carlos Avallone, que lamenta a morte de Jeozafa.

De acordo com os agentes, durante a operação Jeozafa reagiu atirando contra a equipe. Alguns dos tiros acertaram o colete do delegado e um o atingiu de raspão.

A ação apura crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, tortura, homicídio e outros delitos relacionados.

Fonte: IG Nacional