Vereador faz “L” de Lula em foto com Queiroga na Paraíba

Reprodução O vereador Dagmando Lopes e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga

O vereador Dagmando Lopes (Cidadania), do município paraibano de Cuité, publicou em suas redes sociais uma foto ao lado do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga , na qual faz com as mãos a letra “L”, em referência ao ex-presidente Lula . O registro foi feito durante uma visita de Queiroga à região nesta sexta-feira.

“Registro com o ministro da Saúde Marcelo Queiroga, mas registrada também a inicial do nome do presidente que mais fez por Cuité e pelo Brasil. L Lula”, escreveu Lopes.





Queiroga visitou a cidade de Cuité ao lado do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, para a entrega de uma barragem. O investimento nas obras da barragem e do sistema adutor é de mais de R$ 70 milhões, sendo R$ 41 milhões com recursos do Ministério do Desenvolvimento Regional e R$ 26 milhões de contrapartida do estado da Paraíba.

Em março, Queiroga completará um ano à frente do Ministério da Saúde , após suceder Eduardo Pazuello no cargo. Em entrevista ao GLOBO , o ministro afirmou querer que “a história me defina como o homem que acabou com a pandemia”.

Até o momento, o Brasil reportou mais de 631 mil mortes por Covid-19 e cerca de 26,3 milhões de infecções.