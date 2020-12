Vereador eleito de BH faz propaganda de fuzil: “Bolsonaro fazendo por nós”; veja

Reprodução Vereador Nikolas Ferreira (PRTB) faz propagando de fuzil

O vereador eleito de Belo Horizonte, Nikolas Ferreira (PRTB), publicou em vídeo em que aparece como garoto propaganda da fabricante de armas Taurus. A gravação publicada nas redes sociais inicia com o vereador anunciando: “já imaginou ganhar de natal, nada mais nada menos, do que um fuzil , meu parceiro”.

No vídeo, Nikolas também agradece o governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) por ter flexibilizado as regras de obtenção da posse e do porte de armas no Brasil . “Graças ao governo Bolsonaro você pode receber de presentinho de natal aí na sua casa em quatro meses”, afirma o governador.

Um homem identificado pelo vereador como Carlos aperece no vídeo defendendo que “em quatro meses você recebe a sua arma na sua casa. É o Brasil com o nosso presidente Bolsonaro”. Nikolas emenda dizendo que o armamento “não veio da favela” e que possui documentação.

“Isso aqui é o que o governo Bolsonaro tem feito por nós, porque o preço da liberdade é a eterna vigilância. O que para um homem mau com uma arma é um homem bom com uma arma “, finaliza o vereador.