Vereador é detido durante protesto contra Bolsonaro no Paraná; veja vídeo

Reprodução Vereador Renato Freitas foi detido enquanto participava de protestos contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido)

No início da noite desta sexta-feira (23), o vereador Renato Freitas (PT) foi detido pela Guarda Municipal de Curitiba (PR), na Praça Rui Barbosa. Em seu perfil nas redes sociais, o vereador disse que estava em uma manifestação contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e esse foi o motivo de sua prisão, segundo ele.

Imagens da abordagem foram compartilhadas na conta do Instagram do parlamentar, que disse ter sido encaminhado para a Central de Flagrantes, no bairro Portão.

“Renato acaba de ser deito com truculência pela Guarda Civil de Curitiba. Ele foi levado para a Central de Flagrantes do bairro Portão”, escreveu.

Assista ao vídeo:

O PT se manifestou sobre o caso no Twitter e disse que “a perseguição com lideranças de esquerda precisa parar”. “Não podemos mais aceitar esses casos de violência, justiça para Renato Freitas já”, afirmou a sigla.

É a segunda vez que o vereador @Renatoafjr , do PT, é preso em dois meses. Renato participava de ato de convocação para a manifestação contra o governo Bolsonaro, amanhã. Isso é racismo! É perseguição! 📰 Leia a nota do @PT_PR : https://t.co/vPsjfhqILi — PT Brasil (@ptbrasil) July 23, 2021





De acordo com o portal Metrópoles , o vereador já havia sido preso em junho deste ano, em Curitiba. Segundo o parlamentar, ele foi detido na ocasião por racismo.

A ocasião também foi registrada em vídeo. Na gravação, é possível ver o Freitas questionando o motivo da prisão e pedindo para que os policiais não tocassem nele. Ele, porém, é praticamente arrastado pelas escadarias.