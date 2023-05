Vereador Delermano pede semáforo e guarda municipal no cruzamento da Rua da Liberdade com Avenida José Tozze

São Mateus – O vereador Delermano Suim fez um apelo incisivo ao secretário de Defesa Social, Wagner Borges, e ao prefeito Daniel Santana com pedido de instalação de semáforo no cruzamento da Rua da Liberdade com a Avenida José Tozze. O local, no topo de uma ladeira íngreme, acabou se transformando em gargalo na interligação dos bairros Sernamby, Fátima (Ideal) e Centro, após a reestruturação do trânsito e o estabelecimento de mão única, com pista dupla, no sentido leste-oeste (Ideal-Centro).

Nos horários de pico, o cruzamento nas imediações da Clínica Saúde Center fica ainda mais perigoso, especialmente para quem parte do Sernamby pela Rua da Liberdade. Filas de veículos têm sido observadas especialmente na ladeira e sobre o aterro construído para travessia do Córrego da Bica.

“Está ficando impossível transitar naquela região”, ressalta Delermano, autor da Indicação 205/2023 para instalação do semáforo. Ele relata que pais têm encontrado muitas dificuldades para levar os filhos às escolas do entorno. O problema afeta também o acesso ao Hospital Maternidade São Mateus.

De imediato, o vereador pede a intervenção da Guarda Municipal para se posicionar com viaturas no local nos horários de maior fluxo (de 6h30 até 8h, de 11h30 até 13h30 e de 16h30 às 18h30), a fim de dar fluidez ao tráfego de veículos e prevenir colisões. “Temos visto vários acidentes ali. Infelizmente, quem segue reto pela Avenida José Tozze não quer parar para dar passagem a quem está subindo pela ladeira da Rua da Liberdade.

O vereador Carlinho Simião reforçou o pedido de Delermano, destacando que naquela tarde havia testemunhado veículos parados até a altura do antigo campo do Mateense. Simião lembra que, com a interdição da Rua Thêda Figueiredo (Avenida Central), na altura do Centro Cultural Araçá, para instalação de nova tubulação na passagem do Córrego da Bica, o trânsito ficou ainda mais complicado na região.

OUTRO PEDIDO

O vereador Delermano Suim pediu ainda ajuda para melhorar o fluxo de quem transita dos bairros Forno Velho e Jaqueline para a área central, acessando ou cruzando a Avenida Monsenhor Guilherme Schmidt, no Sernamby, via que dá acesso também ao Balneário de Guriri.