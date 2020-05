Vereador de São Mateus confirma positivo para covid-19

Município com o maior número de infectados com o coronavírus no Norte do Estado, à frente de Linhares, com 140 casos confirmados até esta tarde de quinta-feira (21), São Mateus também entra para a estatística como o que apresenta o primeiro vereador afetado. É o petista Paulo Chagas, o que reforça a informação de que o vírus chegou em definitivo no zona rural. O vereador é da região de Nestor Gomes.