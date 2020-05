Vereador aponta “esquema” na aquisição de vaga em cemitério de São Mateus

Uma cova segundo vereador pode custar até R$ 1.300,00

Ao usar a Tribuna na sessão de terça-feira (26), o vereador Jozail do Bombeiro revelou, sem citar nomes, ter em mãos um vídeo que revela um ‘esquema’ de venda de covas por até R$1.300 reais, para enterros no cemitério do Bairro Aviação. “Eu sei que estão levando dinheiro para enterrar os nossos munícipes naquele cemitério. Eu tenho prova gravada e filmada, só estou esperando a família (autora do vídeo) me autorizar”.

Francisco Amaro, líder do prefeito na Câmara, rebateu veiculação de notícia na imprensa local e nas redes sociais, que apontava interrupção da oferta de exames laboratoriais na Rede Municipal de Saúde, segundo a publicação, causada pelo atraso de seis meses no pagamento aos três laboratórios que prestam serviço ao município.

Para Carlos Alberto a publicação é verídica. “Estavam sem recebe sim, mas foram intimidados”. O vereador também alertou sobre o uso do período de pandemia para proveito político. Já foram distribuídas mais de 30 mil cestas básicas. Eu estou a dizer que até as eleições chega a duzentas mil, porque na outra foi a água e, agora, cesta básica. Tem que colocar para as pessoas que estas cestas que elas recebem, além do dinheiro do Estado e do Governo Federal, também tem dinheiro repassado de economia que esta Casa fez”, concluiu.