Verdinha: traficantes vendem maconha com rosto de Ludmilla

Verdinha, música de Ludmilla, continua rendendo polêmica. Após ter o hit notificado para alguns órgãos e perder contrato com uma marca, o clipe da funkeira virou embalagem.

Nesta segunda-feira (13), a colunista Fábia Oliveira recebeu uma “foto um tanto inusitada”. O clique mostra um saquinho de maconha com o rosto de Ludmilla no vídeo de Verdinha.

Ainda com informações da colunista, a droga foi vendida no Rio de Janeiro por R$ 35,00. A maconha é chamada de A Braba no pacote.