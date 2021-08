Verdades Secretas 2: Paula Burlamaqui entra em nova trama como ex-modelo

Reprodução/Instagram Paula Burlamaqui está em Verdades Secretas 2

Enquanto Verdades Secretas está no ar de novo na Globo, a segunda temporada está sendo gravada e uma das novidades é a chegada da atriz Paula Burlamaqui. A atriz vai mexer com o imaginário e opiniões do público já que é uma modelo que ficou famosa fazendo book rosa.

A atriz concedeu entrevista para o site Metrópoles para a colunista Carla Bittencourt e já adiantou: “Ela tem conflitos contraditórios, preciso encontrar uma maneira de mostrar esses conflitos de uma maneira bem humana para ter o carinho do público“.

Para interpretar a nova personagem a atriz alterou o seu visual, normalmente loira, agora Paula está morena e com cabelo curto e de franja. “Bem diferente de todos os outros personagens que eu já fiz“, pontuou.

MAIS SOBRE A HISTÓRIA

Walcyr Carrasco deu para Paula Burlamaqui a personagem Aline. Um mulher que fez sua carreira após entrar no book rosa, o drama dela começará após descobrir que a filha modelo, interpretada por Rhay Poster, também se prostitui.

Você viu?

O problema será agravado quando mãe e filha disputarem o mesmo homem em Verdades Secretas 2. Paula acreditará que o público pode ficar conta sua personagem. O que será que ela aprontará hein?

“Assisti a primeira temporada e achei maravilhosa. Essa tem conflitos diferentes e umas histórias incríveis. Acho que será um grande sucesso, ainda mais com Amora (Mautner) dirigindo. Ela tem muito bom gosto e as cenas estão divinas“, pontua.

MÃE E FILHA