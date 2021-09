Verdades Secretas 2: Angel e Gui serão pais na sequência da novela

Thais Teles Verdades Secretas: Angel e Gui serão pais na sequência da novela e criança terá leucemia

Enquanto o público está revendo Verdades Secretas na Globo e relembrando de como começa o relacionamento de Angel (Camila Queiroz) e Gui (Gabriel Leone), a segunda temporada está sendo gravada. Uma novidade dessa sequência do autor Walcyr Carrasco é que virão aí duas versões da mesma novela.

Uma vai para a Globo e outra para o Globoplay, ao que parece a versão menos ousada irá ao ar na emissora apenas em 2023. Porém, para o streaming da emissora, talvez, a estreia aconteça no final deste ano ou inicio de 2022. Depende das gravações que implicam com estabilização da pandemia do Covid-19.

Ao todo serão 50 capítulos, menos que a primeira temporada, e como novidade teremos Rômulo Estrela, Gabriel Braga Nunes e Sergio Guizé como personagens destaque. Grazi Massafera, Reynaldo Gianecchini, Marieta Severo e Gabriel Leone não estarão na segunda temporada de Verdades Secretas.

Grazi Massafera foi destaque como Larissa e sua história foi encerrada com louvor, a atriz optou por não voltar. Já Gianecchini que deu vida ao modelo Antony estava confirmado no projeto, mas saiu depois de mudanças no roteiro.

Marieta Severo não pode voltar como Fanny para Verdades Secretas 2 pois foi escalada para Um Lugar ao Sol e as gravações coincidiram. O mesmo vale para Gabriel Leone que também estará próxima novela inédita das nove.

Aí você deve se perguntar como será Verdades Secretas 2 se Gui termina a primeira temporada casado com Angel? O que se sabe de fato é que Gui e Angel terão um filho.

A criança será diagnosticada com uma séria leucemia e justamente por conta desse sério problema, Angel resolve voltar a ser modelo e fará book rosa. Já que está em dificuldades financeiras e sem Gui. Curiosamente há uma especulação que o personagem de Gabriel Leone seja assassinado pela própria esposa, mas não é uma certeza.

