Verão: saiba como montar a rotina de skincare para esta época do ano

A rotina de skincare precisa se adaptar às necessidades da pele. No verão, por exemplo, ela costuma ficar mais oleosa, já que as glândulas responsáveis pela transpiração e produção de sebo se tornam mais ativas. Por isso, é necessário elaborar uma rotina de cuidados para ajudar com a oleosidade e evitar o surgimento de acne, além de levar em consideração as características de cada pele.

Segundo Thatiana Hadlich Blumenberg, dermatologista e membro titular da SBD (Sociedade Brasileira de Dermatologia), a limpeza se torna ainda mais importante nesta época do ano. Porém, é preciso tomar alguns cuidados, já que a higienização excessiva ou com produtos que agridam a barreira cutânea pode causar o efeito contrário, aumentando ainda mais a oleosidade.

“Uma boa limpeza é fundamental para desobstruir os poros que estão mais congestionados. Entretanto, o ideal é evitar produtos mais agressivos, como aqueles que ressecam demais, e não lavar o rosto mais do que três vezes ao dia. Caso contrário, a pele pode ficar muito ressecada e acabar produzindo mais óleo para recuperar a barreira de proteção, causando o famoso efeito rebote”, explica.

Ainda que geralmente a pele fique mais oleosa, é importante escolher um produto adequado para cada tipo de pele. Produtos com Tecnologia Syndet removem a oleosidade efetivamente sem agredir a pele, sendo a melhor opção para peles sensíveis ou sensibilizadas. Ela pode vir acompanhada de outros ativos que ajudam no tratamento de outras especificidades. A gluconolactona, por exemplo, é um poli-hidróxiácido (PHA) de alta tolerância que renova e fortalece a pele.

O próximo passo deve ser a hidratação. No verão, as texturas mais leves, como a de gel creme, costumam ser as preferidas para evitar a sensação pegajosa no rosto. Em seguida, considerando a rotina diurna, a pessoa pode incluir um produto antioxidante, como a vitamina C ou o ácido ferúlico, e o protetor solar com FPS acima de 30 – que deve ser reaplicado no decorrer do dia para garantir a proteção adequada.

“A radiação solar é maior nesta época do ano, o que aumenta os riscos de queimadura, envelhecimento precoce e câncer de pele. O uso de antioxidantes potencializam a ação do filtro solar. Inclusive, também é recomendado usar um protetor solar com cor para ter mais proteção contra a radiação UVA e UVB e a luz azul, além de prevenir o aparecimento de marcas escurecidas”, orienta Thatiana.

À noite, é necessária uma limpeza mais profunda para remover os resquícios de poluição e a maquiagem. Para isso, a pessoa pode optar por uma solução micelar com ação demaquilante, dispensando o uso de dois ou mais produtos nessa etapa do skincare. Depois, como de manhã, é necessário hidratar a pele. Quem desejar, pode incluir um produto de tratamento. Porém, é preciso prestar atenção aos ácidos.

“Os ácidos mais fortes, como retinóico e glicólico, principalmente em altas concentrações, devem ser evitados no verão, tanto pelo clima mais quente que pode modificar a composição e a preservação dos ativos, quanto pelo aumento da exposição da pele ao calor e à radiação solar, que podem deixar a pele mais sensível e reativa”, afirma a dermatologista.

Vale lembrar que o ácido hialurônico é seguro para esta época do ano. Embora leve o título de “ácido”, ele é um potente hidratante que se adequa à maioria dos tipos de pele. Outros ácidos costumam ter ação esfoliante, por isso podem ser mais agressivos e requerem cuidado.

