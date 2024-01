FreePik Verão exige cuidados especiais no armazenamento de leite materno

Com as temperaturas já elevadas do verão, as mães que amamentam estão diante de desafios crescentes para assegurar a segurança e eficácia no armazenamento do leite materno. Este cuidado é crucial, visto que o leite materno é, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde, recomendado até os dois anos de idade, sendo a fonte exclusiva de alimentação até os seis meses.

A necessidade de armazenamento adequado surge em várias situações, como o retorno ao trabalho da mãe ou ausências temporárias por outras razões. Nestes casos, garantir que o leite permaneça nas condições ideais até ser consumido pelo bebê é fundamental.

O calor intenso pode afetar adversamente a qualidade do leite materno se não for

armazenado corretamente, aumentando o risco de contaminação e perda de nutrientes essenciais. Portanto, as mães devem estar especialmente atentas às práticas de armazenamento durante estes meses mais quentes.

Diante disso, torna-se imprescindível seguir diretrizes específicas para a coleta,

armazenamento e descongelamento do leite materno, assegurando assim que os bebês continuem recebendo todos os benefícios nutricionais e imunológicos deste alimento essencial, mesmo em condições de temperatura elevada. Carolina Curci, ginecologista e obstetra, compartilha conselhos valiosos para mães que estão amamentando.

1. Preparação cuidadosa antes da extração

“Antes de começar a coleta do leite, é essencial adotar procedimentos de higiene rigorosos”, explica Carolina Curci. A médica recomenda tirar todas as joias, cobrir os cabelos, usar uma máscara ou lenço, além de lavar bem as mãos e os braços até o cotovelo, limpando as mamas apenas com água. “Secar as mãos e as mamas com papel-toalha ou um pano limpo, para evitar deixar resíduos, é um passo crítico para prevenir a contaminação do leite”, acrescenta.

2. Técnica correta durante a extração

“Realizar a extração em um ambiente calmo e relaxante, mantendo o foco no bebê, é fundamental”, explica ela. Carolina Curci enfatiza a importância de realizar movimentos circulares suaves na aréola e na mama, que podem ser feitos manualmente ou com o uso de uma bomba. “É importante descartar os primeiros jatos de leite para assegurar a qualidade do que será armazenado”, aconselha. “E o armazenamento deve ser feito imediatamente em um frasco previamente esterilizado”, recomenda Carolina Curci, reforçando a necessidade decuidados minuciosos para preservar as propriedades nutritivas e benéficas do leite materno.

3. Frascos de armazenamento apropriados

Os frascos usados para o armazenamento devem ser de fácil limpeza e desinfecção, possuir boa vedação e ser feitos de material inerte e inócuo. A esterilização adequada dos frascos e tampas é essencial, assim como evitar contato com a parte interna após a limpeza. Para as mães que precisam viajar durante o verão, Carolina recomenda o uso de saquinhos especiais para armazenamento de leite materno. “Estes saquinhos ajudam a manter o leite na temperatura ideal durante o transporte”, explica. Ela também sugere o uso de bolsas térmicas com gelo para viagens mais longas.

4. Conservação e validade do leite

O leite materno armazenado na geladeira tem validade de 12 horas, enquanto no freezer, pode ser conservado por até 15 dias. Se destinado à doação, o período se limita a 10 dias. Ao misturar leite de diferentes coletas em um mesmo frasco, a validade é contada a partir da data da primeira extração. “Manter o leite materno na temperatura correta é crucial”, afirma Carolina Curci. Ela recomenda armazenar o leite no congelador a temperaturas abaixo de -18°C e na geladeira a não mais que 4°C. Isso preserva os nutrientes e impede o crescimento de bactérias.

5. Descongelamento e oferta ao bebê

Para descongelar, o leite deve ser aquecido em banho-maria com a água já desligada, agitado lentamente para misturar os componentes. O leite não deve ser fervido ou aquecido no micro-ondas. Ao oferecer ao bebê, o leite deve ser dado em um copinho, xícara ou colher, de forma que o bebê possa lamber e engolir sem risco de engasgo. Ao descongelar o leite materno, Carolina Curci enfatiza a importância de fazê-lo de forma segura. “Descongele o leite na geladeira ou em água morna, evitando o uso de micro-ondas ou água muito quente”, recomenda. “Isso ajuda a manter as propriedades benéficas do leite”, diz.

Além de fornecer nutrição essencial ao bebê, a amamentação traz benefícios para a saúde da mãe, como redução do risco de câncer e auxílio na perda de peso pós-parto. A paciência é chave na adaptação do bebê às novas formas de oferta do leite materno. Especialistas aconselham oferecê-lo quando o bebê não estiver excessivamente faminto ou cansado, facilitando assim a aceitação.

