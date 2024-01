Verão: Como repor líquidos e minerais perdidos com a transpiração

FreePik Nutricionista ensina como repor líquidos e minerais perdidos com a transpiração

Evitar exageros. Essa é a primeira regra para se alimentar bem neste verão. Outros cuidados são essenciais para essa época do ano, como a ingesta de frutas, saladas, verduras, legumes e carnes magras nas refeições. “Os alimentos naturais e preparados na hora são os mais seguros para a saúde, especialmente no verão, porque a digestão é mais fácil e oferece menor risco de intoxicação”, ressalta Roberta Campos, do setor de Nutrição do Hospital Badim (RJ).

A nutricionista faz uma associação importante entre a dieta adequada e a prevenção da desidratação. “Através de determinados alimentos é possível repor os líquidos e minerais perdidos pela transpiração, além de evitarem o desconforto estomacal, inchaço e sobrecarga intestinal, comum no verão”. Produtos como a melancia, o peixe, as verduras e folhas no geral são, segundo a nutricionista, de fácil digestão e refrescantes.

Ela ressalta que é preciso higienizar bem os alimentos antes do consumo. “É importante lavar as verduras folha a folha, após colocar de molho em solução clorada, água e hipoclorito de sódio a 1%, que é encontrado facilmente em mercado. Mas se não encontrar o produto, pode substituir por 2 colheres de água sanitária, sem alvejante e sem perfume, para 1 litro de água. Deixe na solução por 15 minutos e depois lave todas as folhas em água corrente novamente”, explica a nutricionista.

Roberta Campos recomenda ainda evitar o consumo de doces, refrigerantes, salgadinhos, frituras, sanduíches e pizza nos dias quentes. “Além de contribuir para o ganho de peso, esses alimentos podem aumentar o colesterol e a glicose do organismo. Já os alimentos de fácil digestão auxiliam na prevenção da sonolência diurna e melhoram a qualidade do sono”, acrescenta.

Entre as refeições, a dica da nutricionista é incorporar opções como castanhas, iogurtes desnatados, água de coco, sucos de frutas, açaí, chás gelados e água. Um alerta da profissional diz respeito à qualidade e conservação dos alimentos, uma vez que as altas temperaturas favorecem a proliferação de fungos e bactérias. “Ao comer fora, procure saber da procedência, conservação e manuseio dos alimentos, especialmente os crus, como saladas e peixes”, destaca.

Fonte: Mulher