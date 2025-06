Vera Viel e Rodrigo Faro viajam com as filhas para Itália: ‘Momentos inesquecíveis’

A modelo Vera Viel, de 49 anos, esposa do apresentador, Rodrigo Faro, de 51, compartilhou cliques com as filhas e o marido durante uma viagem que estão fazendo à Capri, na Itália.

Os cliques foram registrados no perfil do Instagram da modelo. “Momentos inesquecíveis com a minha família. Obrigada, Deus!”, escreveu ela na legenda da publicação em que aparece com Clara, de 19 anos, Maria, de 17, Helena, de 12 e o amado.

No campo de comentários, os fãs deixaram diversos comentários. “Família linda e abençoada “, elogiou uma seguidora. “Já não sei 😍quem é mãe é que é filhas”, disse outra, elogiando a beleza da esposa de Faro, que aparenta ser super jovem.