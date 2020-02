Vera Fischer fala sobre como é ficar com alguém do mesmo sexo: “monótono”

Dos 843 blocos autorizados pela Prefeitura de São Paulo para estar nos 960 desfiles no Carnaval de rua na cidade de 2020, 221 cancelaram a participação. Mas 644 blocos e cordões contemplarão os 678 desfiles que ainda devem acontecer na capital paulista. De acordo com a Prefeitura, este número é 38% maior que o do ano passado.

Contatada pela redação do IG Gente , a Prefeitura não informou quais foram os motivos das desistências, mas de acordo com a Rádio Bandeirantes , alguns representantes tem reclamado da falta de organização para o Carnaval de rua de 2020.

Segundo o Estadão, a desorganização por parte da Prefeitura tem sido um problema para alguns blocos que chegaram a perder patrocínio de algumas empresas devido as mudanças de trajeto.

A Secretaria Municipal de Cultura informou ainda que o Carnaval de Rua de São Paulo 2020 será um dos maiores e mais importantes carnavais do país, com um total de 678 desfiles e 644 blocos. Este número é 38% maior em comparação com o ano passado que foi de 464 blocos e 490 desfiles.