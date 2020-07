Vera Fischer agita domingo ao surgir como vilã da Marvel na web

Reprodução Elizabeth Olsen e Vera Fischer

Neste domingo (19), Vera Fischer roubou os holofotes ao se comparar com a atriz Elizabeth Olsen caracterizada como Feiticeira Escarlate . “Domingo é dia de me divertir muito nesse Twitter. Vocês são demais”, escreveu a atriz, que teve uma montagem com seu rosto viralizada.

“Elizabeth Olsen que se cuide. Quem vocês acham que deveria ser escalada para atuar como Feiticeira Escarlate ?”, brincou Vera Fischer , que chegou a fazer uma enquete para seguidores escolhessem entre ela e a norte-americana, que interpreta a personagem, considerada uma das mais poderosas de todo o universo Marvel .

“Já ia perguntar pq você estava aparecendo fantasiada na minha time line. kkkkk”, brincou uma internauta. “VeraVision no Disney+ ainda em 2020″, brincou outro. “Que é isso! Dá nem pra comparar! Você sempre foi, é e sempre será muito mais bela que essa mocinha hollywoodiana aí!”, elogiou outro.

Antes da pandemia, Vera Fischer planejava atuar na peça “Quando eu for mãe, quero amar desse jeito”, prevista para estrear em abril. A atriz também se preparava para rodar o filme “Quase alguém”.