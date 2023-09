Venezuela vence o Paraguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

A Venezuela conquistou sua primeira vitória nas Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo ao derrotar o Paraguai por 1 a 0 nesta terça-feira. O gol da vitória foi marcado pelo artilheiro Rondón, em uma cobrança de pênalti. Com esse gol, Rondón se tornou o maior artilheiro da seleção venezuelana, chegando a 40 gols. Essa vitória encerrou um jejum de seis anos sem vitórias sobre os paraguaios.

A última vez que a Venezuela venceu o Paraguai foi em 2017, nas Eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia de 2018, quando venceu por 1 a 0. A seleção venezuelana busca sua primeira participação em uma Copa do Mundo, enquanto o Paraguai não disputa um Mundial desde 2010.

Durante o jogo, a Venezuela abriu o placar no segundo tempo, mas o gol foi anulado pelo VAR devido a um toque de mão do jogador Herrera. No final da partida, o árbitro de vídeo novamente entrou em ação, desta vez a favor da Venezuela, marcando um pênalti por um toque de mão do jogador Piris. Rondón converteu o pênalti e garantiu a vitória.

Os próximos jogos das seleções serão durante a próxima Data Fifa, que acontece em outubro. A Venezuela enfrentará o Brasil na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT), enquanto o Paraguai visitará a Argentina no Monumental de Nuñez.

