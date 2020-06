Venezuela denuncia à ONU negligência de Bolsonaro em combate à Covid-19

.

A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa (Ales), reunida remotamente nesta terça-feira (16), analisou 21 projetos de lei (PL). Foram 10 aprovados, 1 considerado inconstitucional, 1 que continua com o relator e 1 baixado de pauta. Sete despachos denegatórios foram rejeitados e 1 aceito pelos deputados.

Entre as matérias analisadas, está o PL 250/2019, do deputado Capitão Assumcão, que obriga os hospitais públicos e privados, clínicas, consultórios e congêneres a comunicarem às delegacias de polícia quando ocorrer atendimento em suas unidades de Pronto Atendimento os casos de idosos, mulheres, crianças e adolescentes vítimas de agressões físicas e sexuais.

A proposta foi baixada de pauta para que a Comissão de Constituição e Justiça analise levando em conta da matéria já provada na reunião ordinária de segunda-feira (15), o PL 315/2020, apresentado pelo deputado Enivaldo dos Anjos (PSD).

O PL aprovado em Plenário obriga os condomínios residenciais localizados no estado comunicarem à Polícia Civil e à Polícia Militar a ocorrência ou indício de ocorrência de violência doméstica e familiar, verificada nas respectivas dependências e unidades, contra mulher, criança, adolescentes, idoso e pessoas com deficiência. Os deputados querem analisar se há complementariedade entre as duas propostas.

Participação

A reunião da Comissão de Constituição e Justiça contou com a presença dos deputados Gandini (Cidadania), presidente do colegiado; Vandinho Leite (PSDB), Janete de Sá (PMN), Enivaldo dos Anjos (PSD), Marcelo Santos (PDT), Rafael Favatto (Patriotas) e Coronel Alexandre Quintino (PSL).

De acordo com o deputado Gandini, apesar de as reuniões serem virtuais, a produtividade do colegiado está sendo boa, e há perspectivas de reuniões extraordinárias, dada a extensão da pauta.

Matérias analisadas

1. PL 69/2019, de autoria do deputado Alexandre Xambinho, relatado pelo deputado Vandinho Leite, que cria o sistema do cerco inteligente de segurançaa metropolitana da Grande Vitória e dá providências. Continua com o prazo do relator.

2. PL 495/2019, de autoria do deputado Euclério Sampaio, despacho denegatório relatado pelo deputado Vandinho Leite, que autoriza o Poder Executivo a destinar 10% (dez por cento) do valor arrecadado com multas por infração à legislação do transito nas rodovias estaduais para as entidades filantrópicas sem fins lucrativos que prestam assistência médica hospitalar no Estado do Espírito Santo. Rejeitado o despacho denegatório.

3. PL 506/2019, de autoria do deputado Doutor He´rcules, despacho denegatório relatado pelo deputado Vandinho Leite, que estabelece normas gerais sobre transporte de carga de blocos de rochas ou outros materiais pesados, e dispo~es penalidades. Mantido o despacho denegatório.

4. PL 399/2019, de autoria do deputado Capitão Assumção, despacho denegatório relatado pelo deputado Vandinho Leite, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de câmeras de monitoramento em estabelecimentos de ensino particular, como creches ou similares, no âmbito do Estado do Espírito Santo. Rejeitado o despacho denegatório.

5. PL 150/2019, de autoria do deputado Capitão Assumção, despacho denegatório relatado pelo deputado Vandinho Leite, que obriga a execução do Hino Nacional e do Hino do Espírito Santo, além de outros de exaltação à pátria, em todas as escolas públicas e privadas de ensino fundamental e de ensino médio no âmbito do estado do Espírito santo. Rejeitado o despacho denegatório.

6. PL 250/2019, de autoria do deputado Capitão Assumção, despacho denegatório relatado pelo deputado Vandinho Leite, que obriga os hospitais pu´blicos e privados, cli´nicas, consulto´rios e conge^neres a comunicarem a`s delegacias de polícia quando ocorrer atendimento em suas unidades de Pronto Atendimento os casos de idosos, mulheres, crianc¸as e adolescentes vítimas de agresso~es fi´sicas e sexuais no Estado do Espirito Santo. Baixado de pauta para análise.

7. PL 536/2019, de autoria da deputada Janete de, despacho denegatório relatado pelo deputado Vandinho Leite, que dispõe sobre a prioridade para atendimento e emissão de laudos pelo Instituto Médico Legal (IML). Rejeitado o despacho denegatório.

8. PL 461/2019, de autoria do deputado Capitão Assumção, despacho denegatório relatado pelo deputado Vandinho Leite, que estabelece sanções a alunos em caso de agressão aos professores, servidores ou empregados da educacão nas instituições de ensino e congneres, no a^mbito do estado do Espirito Santo. Rejeitado o despacho denegatório.

9. PL 140/2019, de autoria do deputado Eucle´rio Sampaio, relatado pelo deputado Rafael Favatto, que estabelece normas e crite´rios ba´sicos para a infraestrutura sanita´ria, bem como instalac¸a~o de lavato´rio nos banheiros qui´micos dos eventos organizados nos espac¸os pu´blicos ou privados no a^mbito do estado do Espi´rito Santo. Matéria aprovada.

10. PL 445/2019, de autoria do deputado Capita~o Assumc¸a~o, despacho denegatório relatado pelo deputado Rafael Favatto, que dispõe sobre o prazo para divulgac¸a~o da lista de material dida´tico pedago´gico, de uso individual do aluno, exigida pelas instituic¸o~es privadas de ensino do Estado do Espi´rito Santo. Rejeitado o despacho denegatório.

11. PL 534/2019, de autoria do deputado Carlos Von, despacho denegatório relatado pelo deputado Vandinho Leite, que dispo~e sobre a prestac¸a~o de auxílio a`s pessoas com deficie^ncia ou mobilidade reduzida nos estabelecimentos comerciais. Rejeitado o despacho denegatório.

12. PL 488/2019, de autoria do deputado Capitaoo Assumção, relatado pelo deputado Rafael Favatto, que obriga os concessionários e revendedoras de vei´culos automotores a inserirem no si´tio eletro^nico e aplicativos de smartphones da empresa, os procedimentos de “Aviso de Risco” para saneamento te´cnico de risco a` sau´de e seguranc¸a dos consumidores e dá outras providências. Matéria aprovada.

13. PL 519/2019, de autoria do deputado Sergio Majeski, relatado pelo deputado Enivaldo dos Anjos, que modifica dispositivos da Lei no 9.999/2013, incluindo no Programa Estadual do Transporte Escolar no Estado do Espi´rito Santo (Pete/ES) o transporte para alunos do ensino te´cnico e superior. Matéria aprovada.

14. PL 525/2019, de autoria do deputado Dary Pagung, relatado pelo deputado Rafael Favatto, que dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas e pessoas fi´sicas situadas no estado do Espírito Santo com páginas na internet a disponibilizarem o número do CNPJ ou CPF e o enderec¸o da sede principal e da´ outras provide^ncias. Matéria aprovada.

15. PL 556/2019, de autoria do deputado Dary Pagung, relatado pelo deputado Vandinho Leite, que dispo~e sobre a obrigatoriedade de tratamento de assepsia da areia contida nas a´reas destinadas ao lazer e recreação infantil. Matéria aprovada.

16. PL 82/2019, de autoria do deputado Eucle´rio Sampaio, relatado pelo deputado Gandini, que dispo~e sobre a instalac¸a~o de coletores de pilhas e baterias nas prac¸as de peda´gio do estado do Espi´rito Santo. Inconstitucional.

17. PL 157/2019, de autoria do deputado Capitão Assumção, relatado pelo deputado Vandinho Leite, que dispo~e sobre a prioridade na marcac¸a~o de consultas dermatológicas e psicológicas às pessoas com vitiligo no estado do Espírito Santo. Matéria aprovada.

18. PL 186/2019, de autoria do deputado Rafael Favatto, relatado pelo deputado Marcelo Santos, que proíbe a implantação de estabelecimentos prisionais estaduais, sem a anuência do município. Matéria aprovada com emenda (prazo de 90 dias para o município responder).

19. PL 211/2019, de autoria do deputado Gandini, relatado pelo deputado Enivaldo dos Anjos, que dispõe sobre a proibição dos estabelecimentos comerciais, que utilizam comandas ou cartões de controle para pagamento posterior ao consumo, no âmbito do estado do Espi´rito Santo, de veicular qualquer informação que o exonere da responsabilidade sobre a perda ou extravio da comanda, bem como estabelecer qualquer tipo de penalidade. Matéria aprovada.

20. PL 229/2019, de autoria do deputado Carlos Von, relatado pelo deputado Rafael Favatto, que dispõe sobre o prazo das concessiona´rias prestadoras de servic¸os, e/ou permissiona´rias de servic¸os pu´blicos o conserto das obras realizadas em vias públicas e/ou passeios, quando abertos buracos ou valas para a realizaçãoo de serviços de instalação, manutenção ou conserto das redes de água, esgoto, luz, gás, telefonia, TV a cabo, internet ou outros servic¸os correlatos. Matéria aprovada.

21. PL 295/2019, de autoria do deputado Gandini, relatado pelo deputado Vandinho Leite, que altera a Lei no 10.634, de 05 de abril de 2017, que proíbe a inserção, no âmbito do Estado, da expressão “não nos responsabilizamos por objetos deixados no interior do veículo”, ou de expressão similar, em placas informativas, tíquetes, bilhetes ou cupons em estacionamentos de qualquer natureza. Matéria aprovada.