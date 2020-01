Vendas do comércio varejista crescem 0,6% de outubro para novembro

A região Norte é aquela com maior disparidade de oferta de internet no País. Os planos são proporcionalmente mais caros do que em São Paulo, capital mais populosa do Brasil, e em algumas cidades as opções de pacote se limitam a duas operadoras.

A pesquisa a respeito da oferta de internet na região Norte foi realizada com a plataforma iG Compara Planos, ferramente desenvolvida pelo portal iG em parceria com o site Melhor Preço . Manaus (AM) é a cidade com maior quantidade de planos oferecidos, enquanto Palmas (TO) registra os melhores preços por capacidade de internet.

No outro extremo, Boa Vista (RR) e Macapá (AP) dispõem de apenas 10 planos de internet cada. Com capacidade a partir de 15 mega até 200 mega. A única operadora disponível é a Oi e a variação de preço, entre R$ 99,00 e R$ 269,99, corresponde a inclusão de telefone e TV paga no pacote.

Já em Porto Velho (RO), Belém (PA), Rio Branco (AC), Palmas (TO) e Manaus (AM) o pacote mais barato custa R$ 79,99 por 35 mega de internet. Em Belém, Palmas e Manaus há a presença da Vivo. Na última, a Tim também oferece pacotes de internet residencial. Nas demais cidades, apenas Claro e Oi.

Veja abaixo as pesquisas por cidade:

