Vendas do Citroën C3 quase dobram no mês de junho

Divulgação Citroën C3 busca brigar no segmento de entrada, mas também tem versões acima dos R$ 100 mil reais

O plano de carro popular do governo federal aumentou de fato as vendas do setor e a Citroën é uma das fabricantes que mais tem a comemorar. As 2.930 unidades emplacadas em junho representam crescimento de 82% em relação ao mês de maio .

Segundo a fabricante francesa, o modelo que foi lançado em agosto de 2022 já soma 22 mil unidades vendidas no país , sendo 11.338 somente em 2023 . Para efeito de comparação, em 2021 por exemplo, a Citroën emplacou 19.902 veículos, e em 2020 cerca de 11.604 unidades.

Desde que assumiu o controle da Citroën, em 2021, a Stellantis vem trabalhando para fazer da marca francesa uma nova marca no segmento de entrada , sendo responsável por um grande volume de vendas . Nesse sentido, o C3 está cumprindo seu papel, e em breve, contará com o C3 Aircross na missão de aumentar as vendas da empresa francesa.

Divulgação Citroën C3 aposta em altura de SUV, apesar de tamanho de hatchback

A Citroën ainda celebra o crescimento acima da média do setor automotivo. De maio a junho, a indústria cresceu 8%, enquanto a marca francesa aumentou as vendas em 60%, totalizando 3.175 emplacamentos.

O C3 é equipado com motor 1.0 Firefly de origem Fiat e também o tradicional 1.6 16V PSA, essa segunda opção de motor já é muito difundida entre os modelos da Citroën e pode ser combinada com um câmbio manual de cinco velocidades ou automático de seis marchas.

Divulgação Interior chama a atenção pela ausência de conta giros

O modelo foi desenvolvido na Índia mas é fabricado no Brasil, na planta da Citroën/Peugeot em Porto Real (RJ) . No país asiátco conta até com uma variante 100% elétrica , que, até o momento, não está descartada para o Brasil.

Segundo a Citroën, o C3 está com ofertas de taxa zero em financiamento com 60% de entrada e residual em 24 meses. O site da marca ainda afirma que as últimas unidades com impostos reduzidos estão disponíveis.

