Vendas de usados cresce 22,6% em maio; Gol, CG e Strada dominam

Divulgação Honda CG 150 e CG 125 são as motos mais vendidas entre as usadas

As vendas de veículos usados estão na contramão dos resultados negativos enfrentados nos segmentos de 0km . De acordo com a Fenauto (Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores), as vendas cresceram 22,6% em relação ao mês de abril. No acumulado do ano, o aumento foi de 16,3% em relação ao mesmo período de 2022.

Foram 1.274.333 unidades comercializadas no mês de maio, com média diária de 57.924 transferências. A maioria dos veículos comercializados é composta por seminovos, aqueles que têm até três anos de uso, modelos que responderam por 25,2% das vendas.

O que fica no ar é se as novas regras de barateamento dos carros 0km podem derrubar o segmento de seminovos e usados.

Segundo o presidente da FENAUTO, Enilson Sales, “todas as medidas e decisões que movimentam o mercado automotivo são sempre bem vindas e devem ser aplaudidas. Mas ressalto que ainda é cedo para avaliarmos o quanto as medidas anunciadas nesta semana pelo governo, poderão impactar nosso mercado, já que elas têm prazo de validade e um alcance limitado. O que podemos dizer, com certeza absoluta, é que quanto mais veículos zero km chegarem ao mercado, melhor será para o nosso segmento, pois assim se completa e se realimenta o ciclo da cadeia automotiva.”

No mês de maio, os veículos usados e seminovos mais comercializados foram:

Automóveis

Volkswagen Gol – 65.855 unidades

Fiat Uno – 36.893 unidades

Fiat Palio – 35.478 unidades

Comerciais leves

Fiat Strada – 27.610 unidades

Volkswagen Saveiro – 19.300 unidades

Chevrolet S10 – 13.853 unidades

Motos

Honda CG 150 – 69.370 unidades

Honda CG 125 – 31.732 unidades

Honda Biz – 31.400 unidades

Fonte: Carros