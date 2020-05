Vendas de supercarro de R$ 1,2 milhão se esgotam em uma semana no Brasil

Divulgação Audi R8V10: 610 cavalos e alta tecnologia, capaz de atingir 330 km/h e acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 3,2 segundos

A Audi do Brasil informa que vendeu todas as unidades do superesportivo R8 no País em apenas uma semana. A reportagem de iG Carros entrou em contato com a fabricante para saber quantos carros foram vendidos, mas, por uma questão estratégica e comercial, o volume não foi divulgado. De qualquer forma, quem comprou agora deverá receber em setembro e novas encomendas serão entregues somente em 2021.

LEIA MAIS: Audi R8 V10 Plus: aceleramos o supercarro debaixo de chuva

Ainda de acordo com a Audi, as entregas do supercarro serão feitas sempre de acordo com todas as orientações do Ministério da Saúde. Vale lembrar que o R8 V10 tem preço sugerido de R$ 1.234.990, com possibilidade de personalizá-lo. Com um total de 1,6 milhão de combinações possíveis — entre elas, 29 opções de cores, 5 acabamentos, 3 saias laterais , spoiler dianteiro, traseiro e molduras do difusor traseiro, 4 para os retrovisores, 18 opções de assentos e 6 opções de rodas de 20 polegadas.

O Audi R8 V10 vem com motor 5.2 V10, de 610 cv e 51,1 kgfm, que trabalha sem sobrealimentação. Entretanto, entre outros recursos, tem duplo sistema de injeção que funciona 85% do tempo como direta e 15% indireta, dependendo do regime de rotação, que pode chegar a 8.250 rpm ao atingir a potência máxima.

No sistema de transmissão, além da tração integral, destaca-se também o câmbio de dupla embreagem e sete marchas. Com isso, acelera de 0 a 100 km/h em 3,2 s e chega aos 330 km/h.

A nova geração do Audi R8 V10 Plus chega ao Brasil no restrito segmento de superesportivos, do qual fazem parte modelos como o Porsche 911 Turbo S (R$ 1,2 milhão) e o Nissan GT-R (R$ 900 mil). O primeiro consegue atingir 330 km/h e acelera de 0 a 100 km/h em 2,9 segundos.

LEIA MAIS: Aceleramos na pista o superesportivo Mercedes-AMG GT R de R$ 1,2 milhão

E o supercarro da marca japonesa faz o mesmo em 2,5 segundos e 313 km/h, respectivamente. Há também o Mercedes-Benz AMG GT R, que também sai por R$ 1,2 milhão, que faz de 0 a 100 km/h em 3,6 segundos e atinge 318 km/h.