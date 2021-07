Venda de seminovos pela internet cresce 33% no primeiro semestre de 2021

Divulgação Chevrolet Onix foi o modelo que mais cresceu em procura na OLX, com 66,4% de alta nos seis primeiros meses de 2021

A OLX publica os resultados do primeiro semestre de 2021, revelando crescimento de 33,2% nas vendas de carros seminovos e usados na plataforma. Os modelos mais procurados anotam elevação média de 24,4% na procura na comparação com os seis primeiros meses de 2020.

Segundo Flávio Passos, vice-presidente de Autos e Comercial da OLX, o aumento se deve à grande liquidez do mercado de seminovos , considerando que os emplacamentos de veículos zero quilômetro sofrem com a majoração dos preços e a falta de insumos em razão da pandemia.

O Chevrolet Onix teve o maior aumento de procura na OLX, com 66,4% de variação, seguido pelo Ford Ka , com 44%. O sedã Toyota Corolla também cresceu 42,1% nas buscas, seguido pelo rival de categoria Honda Civic , com 40,4%, e o Ford Fiesta , com 34,3%.

O ranking dos dez modelos que mais cresceram em procura na OLX continua com Fiat Palio (18,1%), Fiat Uno (15,7%), Chevrolet Celta (14,9%), Volkswagen Gol (12,5%) e o Chevrolet Corsa (11,4%).

Veja o ranking dos modelos que mais cresceram em procura na OLX no primeiro semestre de 2021:

1 – Chevrolet Onix – 66,4% 2 – Ford Ka – 44% 3 – Toyota Corolla – 42,1% 4 – Honda Civic – 40,4% 5 – Ford Fiesta – 34,3% 6 – Fiat Palio – 18,1% 7 – Fiat Uno – 15,7% 8 – Chevrolet Celta – 14,9% 9 – Volkswagen Gol – 12,5% 10 – Chevrolet Corsa – 11,4%