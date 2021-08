Venda de scooters pela internet cresce 16% na primeira metade de 2021

Divulgação Honda PCX é o scooter de maior destaque na plataforma de compra e vendas OLX

A OLX , maior plataforma online para a compra de veículos seminovos e usados , repercute o crescimento de 16% na venda de scooters durante o primeiro semestre de 2021. A empresa considera que a alta se deve ao crescimento de profissionais atuando em serviços de delivery.

“Percebemos que alguns fatores motivaram o aumento das vendas de scooters em 2021. Por exemplo, o incremento de profissionais de motofrete durante a pandemia, e ter um meio de locomoção mais rápido que o transporte público, para evitar aglomerações”, diz Flávio Passos, vice-presidente de Autos e Comercial da OLX.

Segundo as estatísticas divulgadas pela OLX, a Honda tem a maior participação de mercado entre os scooters, com 26% do total computado pela plataforma online. A Yamaha fica na segunda colocação, com 13%, seguida pela Suzuki , com 5%. As fabricantes Dafra e Shineray fecham a lista, com 4% e 3% de participação, respectivamente.

A Yamaha lidera a lista das fabricantes que mais cresceram, com 37% de alta, seguida pela Honda , com 17%, e a Dafra , com 10%. Veja a lista dos scooters mais vendidos na OLX no primeiro semestre de 2021.