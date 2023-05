Venda de remédios à base de cannabis cresce 156% em um ano

Atualmente, 18 empresas atuam nesse mercado medicinal, sendo uma delas sediada em Belo Horizonte

Em 2017, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o registro do primeiro medicamento à base de cannabis sativa (popularmente conhecido como maconha) no Brasil, para o tratamento de pessoas com esclerose múltipla. De lá para cá, a indústria farmacêutica passou a investir cada vez mais em produtos com canabinoides (substâncias extraídas da planta) e já não é mais difícil encontrar os fármacos nas drogarias. Hoje, são 25 produtos dessa natureza com autorização para serem comercializados no país. As informações são de O Tempo.

Uma pesquisa do portal Cannabis & Saúde mostra um aumento de 156% nas vendas de produtos à base de cannabis medicinal nas farmácias entre 2021 e 2022, movimentando cerca de R$ 77 milhões em um ano. E as prescrições cresceram 487,8% no último ano, sendo que os neurologistas e os psiquiatras respondem por mais da metade dos especialistas que passaram a indicar esse tipo de tratamento. No país, pelo menos 15 mil médicos já fizeram prescrição de medicamentos com canabinoides, segundo o levantamento.

A planta cannabis sativa possui mais de 100 canabinoides já identificados e encontrados nas flores, folhas e caule, sendo que várias dessas substâncias são usadas em diversos países para o tratamento de doenças graves (como Alzheimer e esclerose múltipla) ou mais leves (como insônia e falta de apetite). Os medicamentos autorizados no Brasil contam com esses extratos terapêuticos, mas não contêm o tetrahidrocanabinol (THC) – substância que faz com que a maconha seja encarada como um entorpecente. Vale lembrar que a legislação vigente não permite a plantação de cannabis – a não ser em casos excepcionais, concedidos pela Justiça.

Produção em Belo Horizonte

Atualmente, 18 empresas atuam no mercado de medicamentos à base de cannabis medicinal no Brasil, sendo 16 revendendo produtos importados e duas fabricando. E uma dessas duas fabricantes fica em Belo Horizonte. Trata-se da Ease Labs Pharma. Localizada no bairro São Bernardo, região Norte de BH, a empresa recebeu o aval da Anvisa, em novembro do ano passado, para vender seu primeiro produto nas farmácias: o Canabidiol Ease Labs 100mg/ml, cuja composição é conhecida em outros mercados como CBD isolado e pode ser prescrito por médicos de qualquer especialidade para os tratamentos que julgarem adequados. O produto está sendo comercializado a R$ 950 (30ml).

O CEO da Ease Labs, Gustavo Palhares, decidiu fundar a empresa com um sócio, em 2018, após morar nos Estados Unidos e ver de perto a expansão desse novo mercado. Fiz um mestrado lá e comecei a ficar muito exposto ao mercado de cannabis, que estava numa ascensão muito grande nos EUA e no Canadá. Chamou muito a nossa atenção. A gente queria estruturar um negócio que tivesse impacto positivo na sociedade e decidimos mergulhar de cabeça para entender a dinâmica desse mercado. Ficou claro para a gente que, no Brasil, isso seria regulamentado com as normas e regras do mercado farmacêutico, ou seja, da Anvisa”, explica.