Venda de ingressos para jogos do Campeonato Carioca é suspensa

A pandemia do novo coronavírus (Covid-19) continua provocando baixas no calendário esportivo mundial. Desta vez, a União Internacional de Patinação (ISU, sigla em inglês) anunciou o cancelamento do Mundial de Patinação no Gelo, que começaria na próxima segunda-feira (16) e seguiria até dia 22 em Montreal, no Canadá.

A competição teria a participação da brasileira Isadora Williams, finalista da edição do ano passado da Olimpíada de Inverno, disputada em PyeongChang, na Coreia do Sul. Pela ferramenta stories da rede social Instagram, a patinadora lamentou a suspensão do evento com dois emojis (ideogramas), um rosto triste e um coração partido, junto a uma postagem da Confederação Brasileira de Desportos no Gelo (CBDG) confirmando a não realização do campeonato.

Em nota, a ISU explicou que o cancelamento partiu do governo da província canadense de Quebec, onde fica a cidade de Montreal, e que “respeita totalmente” a decisão. A entidade afirmou, também, que “está comprometida com o bem estar e a segurança dos atletas, técnicos, árbitros, voluntários e espectadores”. Informou, ainda, que a competição até pode ser remarcada para este ano, mas “sob nenhum caso, antes de outubro”.

O Canadá é um dos países monitorados pelo Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, desde o início de março. Na quinta-feira (12), Sophie Trudeau, esposa do primeiro-ministro canadense Justin Trudeau foi diagnosticada com o Covid-19.