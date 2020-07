Vencedor da loteria recebe prêmio de US$ 95 milhões vestido de Darth Vader

Apesar do histórico de uma década e crescente adoção como meio de troca e reserva de valor, o Bitcoin ainda é visto como um esquema de pirâmide por alguns.

Um desses indivíduos que ainda vê a principal criptomoeda nessa perspectiva é Peter Schiff , o executivo-chefe da Euro Pacific Capital .

Schiff também previu a Grande Recessão de 2008 alguns anos antes de acontecer.

Em um tuíte publicado em 18 de julho, Schiff reforçou seu sentimento de que o Bitcoin é um esquema de pirâmide que se baseia nos depósitos de outros para ter sucesso:

The very nature of #Bitcoin requires owners to encourage new buyers to enter the market. Without new buyers coming in, there is no way for existing HODLers to get out. As with any pyramid scheme, success is only possible for those who get in early if lots of others get in late.

— Peter Schiff (@PeterSchiff) July 18, 2020