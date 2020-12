Vem, verão! Seis dicas para manter biquínis e maiôs com cara de novos

Pexels/Dellon Thomas Saiba como conservar biquínis e maiôs de maneira correta

A chegada de verão é sinônimo de tirar as roupas de praia do armário para usá-las novamente para tomar um sol ou dar um mergulho. Mas quem nunca se decepcionou ao encontrar aquele bíquini ou maiô incrível e ver que perdeu a elasticidade e está cheio de manchas ?

Para manter os biquínis e maiôs bonitos por muito mais tempo é preciso adotar alguns cuidados e precauções na hora de lavar e guardar a peça. Isso porque, segundo a especialista em cuidados têxteis da 5àsec, Marinês Cassiano, essas roupas têm mais chances de desgaste devido ao uso de produtos químicos de piscina, protetor solar e da maresia.

Pensando nisso, a profissional dá seis dicas simples para manter as peças com cara de novas. Confira.

1- Lave manualmente logo após usar

Cassiano afirma que é preciso lavar as peças logo depois do uso para manter a resistência e a elasticidade das peças. Por se tratar de peças delicadas, é importante que a lavagem seja feita a mão com água fria e sabão neutro. “Esprema delicadamente sem torcer e coloque no varal para secar a sombra”, diz.

2- Não guarde a roupa enquanto estiver úmida

A profissional explica que é importante esperar que os biquínis e maiôs estejam totalmente secos antes de guardar. “Além de estragar o tecido, guardá-los com umidade promove proliferação de fungos e bactérias”, diz.

3- Não use ferro de passar e nem secadora

O ferro de passar e a máquina secadora são inimigas dos biquínis e maiôs e devem ser evitadas. Deixe secar naturalmente e dobre logo depois.

4- Cuidado ao aplicar protetor solar ou bronzeador

O protetor solar é item importantíssimo para o verão , mas pode ser um grande inimigo das peças porque pode causar manchas. Por isso tome cuidado ao aplicar protetor ou bronzeador. Prefira passar os produtos antes de colocar o biquíni e espalhe bem.

5- Previna o aspecto amarelado

O uso de produtos para lavar roupas, como amaciante, e muita exposição à luz podem causar manchas amareladas nos biquínis e maiôs, principalmente se as peças forem brancas. Por esse motivo, Cassiano reforça a importância de deixar as roupas secarem ao sol e que o sabonete neutro seja usado para a higienização.

6- Guarde as peças corretamente

Para que os biquínis e maiôs fiquem sempre bonitos, é muito importante que eles sejam guardados corretamente. Isso pode aumentar a vida útil do tecido. “O ideal é guardar itens de moda praia em sacos de TNT ou, simplesmente, dobrar a peça e colocá-la na gaveta sem proteção”, explica.

“No caso de biquínis com enchimento, recomendamos que a parte que contém a espuma não seja virada ao contrário, pois isso pode deformar a estrutura e o formato. Sendo assim, aconselhamos encaixar esta parte uma na outra”, diz.