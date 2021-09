Vem aí: Ludmilla publica foto com Akon em estúdio

Reprodução/Twitter Ludmilla publicou foto com o cantor

O que Ludmilla está planejando nos Estados Unidos? A cada publicação, a ansiedade dos fãs está aumentando. Nesta quinta-feira (9), a cantora publicou uma foto ao lado do rapper e cantor de R&B Akon. Os fãs já esperam uma música dos dois.

“Estou vivendo um sonho! Receber artistas que admiro e que representam a cultura negra apoiando meu projeto só me traz paz e forças para seguir nesse caminho influenciando milhares de pessoas que se reconhecem em nós. God bless us”, disse a cantora.





Ludmilla está compondo novas letras com feats internacionais, importantes do cenário pop global.A cantora também tem feito sessões de gravações nos EUA. Além de Akon, Ludmilla também trabalhou com Xavier Herrera, produtor de sucessos globais como o álbum “Suga”, de Megan Thee Stallion, “Positions”, de Ariana Grande, e do “Virgo World”, do Lil Tecca.