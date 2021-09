Vem aí? Cotado para ‘A Fazenda 13’, Rico Melquíades avisa que vai deixar web

Reprodução/Instagram Rico Melquíades deve ser confinado para A Fazenda





Será que vem aí? O humorista Rico Melquíades, que participou do “De Férias com o Ex Brasil Celebs”, deu pistas de que vai ser confinado para participar de “A Fazenda 13”.

Nesta quinta-feira (2), o humorista sugeriu que vai ficar fora das redes sociais a pedido de uma pessoa da sua equipe para que sua conta no Instagram não seja derrubada. O detalhe é que o confinamento oficial dos participantes do reality da Record TV começa nesta sexta-feira (3), em São Paulo (SP), e Rico está na cidade.

“Gente, como venho falando a vocês, há uns dias atrás o Instagram estava derrubando os meus stories nessa conta aqui também. O menino que está me dando suporte pediu para eu ficar sem gravar uns dias para que essa conta não seja desativada também”, disse Rico Melquíades.





Rico causou na segunda edição “Celebs” do “De Férias com o Ex Brasil” e, desde então, vem sendo apontado como possível participante de “A Fazenda 13”. O humorista colecionou desafetos no reality da “MTV” e precisou ser controlado por seguranças do programa durante uma briga com seu ex.

A Record TV confirmou que a nova temporada de A Fazenda estreia no dia 14 de setembro. Adriane Galisteu, que é super fã do programa e acompanhou como telespectadora todas as edições anteriores, comandará a atração pela primeira vez. “Eu estou 100% preparada e pronta para “Fazendar”, revela a apresentadora. Os participantes já foram definidos e nomes como Gui Araújo, Nego do Borel, Solange Gomes e Mileide Mihale são esperados na nova edição.