Velório de Bento XVI: Mais de 195 fiéis se despediram do papa emérito

Divulgação/Vatican News Fiéis prestam homenagens no velório de Bento XVI

O Vaticano informou que mais de 60 mil fiéis se despediram do papa emérito Bento XVI na Basílica de São Pedro nesta quarta-feira (4), totalizando 195 mil pessoas desde que o velório foi aberto na última segunda-feira (2).

Amanhã, a partir das 9h30 (horário local) será realizado o funeral com celebração do papa Francisco. O Vaticano espera cerca de 60 mil pessoas no funeral de Joseph Aloisius Ratzinger, que deve terminar por volta das 19h (horário local).

Estão confirmados Líderes e representantes da Itália, Alemanhã, Espanha e Bélgica, além de 400 bispos e quatro mil sacerdotes. Bento XVI morreu no dia 31 de dezembro de 2022, aos 95 anos de idade.

Detalhes sobre o sepultamento do papa emérito

O caixão de Bento XVI terá moedas e medalhas cunhadas durante seu pontificado , bem como os pálios que ele usava em suas vestes litúrgicas.

O pálio é uma espécie de colarinho de lã branca utilizado por papas e arcebispos, representando a ovelha que o pastor carrega nos ombros.

Além disso, de acordo com Bruni, o caixão também terá um cilindro de metal contendo um texto que descreve o pontificado de Bento XVI, o chamado “rogito”.

O papa Francisco deverá escolher o lugar onde Bento XVI será enterrado. Dentre os homens que já presidiram a Igreja Católica, 148 deles estão ou já passaram pela Basílica de São Pedro. Bento deverá se juntar a eles, sendo enterrado em uma cripta nas grutas que abrigam os restos mortais de outros Papas.

Outro ritual tradicional na morte de um Papa é a quebra do anel pescador, que é feito especialmente para cada um que assume o cargo. Entretanto, o de Bento foi marcado com o “X” quando renunciou ao cargo, o que indicava que não possuía mais poder.

Fonte: IG Mundo