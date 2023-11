Divulgação As velas aromáticas contribuem para a saúde mental e o bem-estar

As velas aromáticas trazem aconchego, relaxamento e purificam as energias no ambiente. Elas também exalam um aroma delicioso quando acesas e são esteticamente mais bonitas do que uma vela convencional. Além do aroma, ela traz boas sensações e paz pro local onde foi acesa. E podem ser usadas em diversos momentos como após um dia estressante, para energizar a casa, dar uma vibe a mais no ambiente e até para potencializar o momento de aromaterapia, ou até mesmo como decoração da casa.

Valéria Azalim, especialista em velas aromáticas, destaca que renovar o ambiente é uma ótima maneira de trazer uma sensação de frescor, calma e bem-estar ao espaço. “As velas aromáticas são uma escolha popular para criar uma atmosfera acolhedora e relaxante”, diz.

Escolher a vela artesanal ideal para um determinado ambiente envolve considerar vários fatores, como o propósito do espaço, a decoração existente e o efeito desejado. “Por exemplo, fragrâncias de lavanda, camomila ou baunilha são ótimas opções para quartos, pois têm propriedades relaxantes e promovem um sono tranquilo. Para espaços de convívio, como a sala de estar, fragrâncias cítricas ou de ervas podem criar um ambiente mais energizante e estimulante”, ressalta a especialista em velas.

Aromas e seus efeitos no organismo

Canela : Atrai clientes, elimina a fadiga nervosa. É afrodisíaca e estimulante mental;

Coco : Reduz o clima negativo. Atrai os bons amigos e adoça os ambientes;

Lavanda : Relaxante, elimina a ansiedade e o estresse, ajuda a dissipar as mentes cansadas. Amplamente utilizado na preparação de exames;

Jasmim : Antidepressivo, relaxante e sedativo. Elimina os odores desagradáveis;

Melancia : Reduz o clima negativo;

Maçã : Alivia a enxaqueca;

Gardênia : Gera bem-estar e força para sair de um problema;

Baunilha : É aromatizante, adoçante, antidepressivo e calmante. Sua fragrância sensual atrai tanto os homens como as mulheres;

Limão/Citrus : Evita a depressão, a ansiedade e a tontura;

Alecrim/Eucalipto : Harmoniza o ambiente e promove a concentração;

Rosa : Alivia a depressão e ajuda a combater a insônia, as dores de cabeça, a tristeza e o estresse em geral;

Gerânio : Proporciona um equilíbrio entre corpo, mente e emoções. Alivia a ansiedade, depressão e mudanças de humor.

