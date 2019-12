Veja tudo o que rolou no ano de 2019 na vida de Anitta

O ano ainda não acabou, mas já é possível fazer um balanço sobre tudo o que rolou no ano de 2019 na vida de Anitta. Não dá para dizer que a poderosa não trabalhou, já que a morena lançou inúmeras parcerias, principalmente com artistas internacionais.

E não só de trabalho vive Anitta ! Além do profissional, a vida pessoal dela também passou por alguns momentos que ganharam destaque na mídia. Affairs, namoro, beijo na boca, términos… tudo isso também fez parte do ano da cantora.

Pensando nisso, fizemos uma lista de tudo o que ganhou destaque na vida da funkeira em 2019 . Dá uma olhada!

Affair no Carnaval

No Carnaval, o nome da poderosa veio à tona por conta de rumores de que a artista teria sido vista aos beijos com Neymar. Os boatos, no caso, se confirmaram quando o jornalista Leo Dias publicou um vídeo em que os dois aparecem se beijando.

Foi o suficiente para que a internet pirasse e, claro, para que o bafafá começasse. Seguidores e usuários da web começaram a cogitar uma suposta briga entre a poderosa e ninguém menos que Bruna Marquezine, ex-namorada do jogador. Na época, a dona do hit Paradinha esclareceu que não houve briga, nem traição, e que ela já havia ficado com Neymar, antes mesmo dele ter namorado com a atriz.

Parcerias internacionais

Não tem como negar que a vida profissional da estrela foi bem movimentada. E que movimento! “Anira” lançou inúmeras parcerias internacionais e, claro, ainda está preparando mais algumas por aí.

Só em seu álbum mais recente, “Kisses”, foram oito: Caetano Veloso ( Você Mentiu ), Prince Royce ( Rosa ), Becky G ( Banana ), Snoop Dogg e Ludmilla ( Onda Diferente ), Swae Lee ( Poquito ), DJ Luian e Mambo Kingz ( Sin Miedo ), Alesso ( Get to Know Me ) e Chris Marshall ( Tu y Yo ).

Além do CD, ela ainda lançou músicas com Madonna ( Faz Gostoso ), Black Eyed Peas ( eXplosion ), MC Kevinho ( Terremoto ), DJ Snake, Sean Paul e Tainy ( Fuego ), Léo Santana ( Contatinho ), Marília Mendonça ( Some Que Ele Vem Atrás ), Ludmilla ( Favela Chegou ), Vitão ( Complicado ), Sofia Reyes ( R.I.P ) e Akon ( Boom Boom ). Uau!

Biografia não-autorizada

Ainda no começo do ano, a biografia não-autorizada da cantora, escrita por Leo Dias, deu o que falar. Lançada em março, a obra contou todos (ou quase todos!) os bastidores da vida da estrela pop, uma das mais famosas no Brasil atualmente.

Entre as curiosidades, o jornalista revelou tudo sobre o fim do casamento dela com Thiago Magalhães. “Quando eles se conheceram, Thiago era meio avesso a essa história de fama, mas acabou se embebedando do glamour que o sucesso traz e virou outra pessoa”, diz o livro. “No início, tudo eram flores. Depois, só sobraram os espinhos. Amigos próximos não entendiam como alguém como ela suportava aquelas atitudes estúpidas do marido”, continua.

“Muitos diziam, inclusive, que ela estava em um relacionamento tóxico, abusivo, baseado em assédio moral. Palavras como ‘burra’e ‘suburbana’ eram proferidas diversas vezes na frente de todos. A ficha dela demorou a cair, mas Anitta finalmente se deu conta de que precisava tomar uma atitude. Caso contrário, sentia que as agressões verbais poderiam piorar, se tornando até físicas”, conta Leo Dias em “Furacão Anitta”.

“Kisses”

Seu mais recente álbum, lançado no começo deste ano, deixou os fãs babando. Primeiro porque cada música, e foram um total de dez, ganhou um videoclipe. Sim, todas as faixas ganharam uma produção audiovisual.

Além disso, oito delas são em parceria com algum outro artista. Caetano Veloso, Becky G, Prince Royce e Alesso, por exemplo, contribuíram para algumas faixas e o disco se tornou um sucesso, chegando até a ser indicado ao Grammy Latino na categoria de Melhor Álbum de Música Urbana. A poderosa não para!

Show histórico no Rock in Rio

Vocês pensaram que ela não ia rebolar no palco do Rock in Rio? Pensaram errado, já que esse foi mesmo o ano da poderosa ! A poderosa levou suas origens para o Palco Mundo, com um cenário incrível e inspirado no famoso Furacão 2000, onde ficou conhecida. A cantora abriu sua apresentação com Show das Poderosas e deixou o público encantado.

Ela ainda marcou história ao ser a primeira artista a levar o funk para o principal palco de um dos maiores festivais de música do mundo. Vários de seus sucessos, como Paradinha, Show das Poderosas, Vai Malandra, Bola Rebola, Bang e Medicina , por exemplo.

Irmão perdido

Essa novidade pegou todo mundo de surpresa, até a própria funkeira! Há algumas semanas, a estrela pop descobriu que possui um outro irmão, além de Renan Machado. Isso porque o pai dela, Mauro (mais conhecido como Painitto), descobriu o parentesco com Felipe Terra após um teste de DNA.

“Antes mesmo de sair o exame, já estávamos conversando todos os dias. Fiquei tão feliz só de pensar na possibilidade de ter esse irmão. Sempre foi o meu sonho ter mais um irmão. Tenho uma sobrinha, meu Deus, e ela é a minha cara! Na minha opinião, nem precisava de DNA, porque ele é igual ao meu pai! Já estava tratando como irmão antes desse exame sair”, declarou a morena nas redes sociais.

Amizade rompida

E não foi só de shows, affairs e músicas que o ano da poderosa se resumiu. A polêmica com Ludmilla se deu quando a dona do hit Show das Poderosas apareceu como compositora de Onda Diferente, presente em seu álbum mais recente.

No entanto, quem escreveu a música foi Ludmilla, e Anitta ficou responsável somente pela produção e pela colaboração da canção. A briga foi tão séria que rendeu alfinetadas e culminou no rompimento da amizade das duas estrelas.

Namoro com Pedro Scooby

Em junho deste ano, a cantora assumiu o namoro com Pedro Scooby, que havia anunciado a separação de Luana Piovani em março. Os dois viajaram juntos para Bali, na Indonésia, onde passaram alguns dias.

Depois de assumirem o relacionamento, o ex-casal ainda teve de enfrentar as indiretas de ninguém menos que Piovani. Por inúmeras vezes os dois viraram alvo de comentários ácidos da atriz, que ganhou o apoio de seus fãs e seguidores.

O namoro dos dois viveu sob os holofotes e cada foto juntos era um turbilhão na internet. No entanto, o término veio pouco tempo depois e o climão pairou no ar depois que a funkeira evitou encontrar o ex em uma boate.

Marketing?

Outro “relacionamento” que deu o que falar na mídia foi o da artista com Vitão. Os dois lançaram uma música em parceria, Complicado , e as cenas do clipe causaram polêmica, já que os dois aparecem trocando beijos quentíssimos.

Até hoje, os dois não assumiram romance nenhum, mas o que se sabe é que eles se apresentaram juntos em alguns shows de Anitta e o cantor chegou a dormir na casa da suposta affair.