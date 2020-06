Veja se seu iPhone está na lista dos que receberão o iOS 14

Divulgação/Apple Veja quais iPhones receberão a atualização





Nesta segunda-feira (22), durante a apresentação online da Worldwide Developers Conference ( WWDC ) – conferência anual para desenvolvedores -, a Apple revelou ao mundo seu novo sistema operacional: o iOS 14 . O software chega com diversas novidades, como recurso Picture in Picture, App Clips e Car Play.

No entanto, como todo novo sistema operacional da empresa, muitos usuários ficam em dúvida sobre quais aparelhos poderão ser atualizados. Para resolver a questão, listamos os dispositivos com suporte ao iOS 14 . Confira:

iPhone 11;

iPhone 11 Pro;

iPhone 11 Pro Max;

iPhone XS;

iPhone XS Max;

iPhone XR;

iPhone X;

iPhone 8;

iPhone 8 Plus;

iPhone 7;

iPhone 7 Plus;

iPhone 6s;

iPhone 6s Plus;

iPhone SE (1 e 2);

iPod touch 7.

Ainda não se sabe quando o iOS 14 estará disponível para os dispositivos citados. No entanto, se o cronograma anual for seguido, ele deve chegar aos aparelhos próximo ao lançamento dos novos iPhones – o que normalmente ocorre em setembro.

watchOS 7

Além do sistema principal, a empresa anunciou o watchOS 7 , software utilizado nos smartwatches da marca. Ele estará disponível para usuários que possuem Apple Watch a partir do Series 3. Com isso, pode-se deduzir que a empresa abandonou o suporte para as duas versões anteriores. O grande destaque fica para a chegada do rastreamento de sono e novas rotinas para a prática de exercícios.