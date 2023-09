Veja resultado da Lipo Lad da Dra. Deolane Bezerra

Reprodução/Divulgação Deolane Berreza faz Lipo Lad e impressiona com resultado





A influenciadora e advogada criminalista Dra Deolane Bezerra realizou uma cirurgia de Lipo Lad na Clínica JK Estética Avançada, em São Paulo, no dia 29 de agosto.

Pouco menos de um mês o resultado deixou muitas pessoas impressionadas, que é visível nas fotos do antes e depois.

A Lad Avançada JK é uma técnica de lipoaspiração de definição realizada com equipamentos ultra modernos como o irrigador, vibrolipo com cânulas especiais e personalizadas para cada região do corpo e músculo. Também é utilizada as tecnologias como o VASER que liquefaz a gordura e fibroses, o RENUVION que aumenta a retração da pele tratando a flacidez e o Morpheus que trata todas as camadas da pele.

Reprodução/Divulgação Antes e depois da cirurgia

Nas redes socias, Deolane comentou querealizou o procedimento quando já estava no pós-operatório, e explicou o por que não tinha falado sobre a cirurgia antes. “Tomei a decisão de só falar depois que terminasse, porque do mesmo jeito que têm pessoas que torcem, têm pessoas que não torcem, então vai jogar energia ruim para lá”, explicou ela.

Fonte: Mulher