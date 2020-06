Veja ranking dos seminovos mais vendidos pela internet

Divulgação Ford Fiesta tem sido bem aceito no mercado de seminovos, mesmo depois de ter saído de linha no Brasil, no ano passado

As vendas online aumentam durante a pandemia do novo coronavírus e essa prática passará a fazer parte do que se chama de “novo normal” no mercado automotivo. Entre os modelos seminovos, conforme o site Instacarro, o carro mais vendido no primeiro trimestre foi o Ford Fiesta, que saiu de linha, há um ano. De acordo com o relatório, o hatch compacto da marca americana foi responsável por 4,7% do total nas vendas.

LEIA MAIS: Seminovos com até dois anos de uso tendem a se valorizar na pandemia

Em seguida, aparece o VW Fox (4%), seguido pelo Renault Sandero (3,6%), outros dois hatches compactos, como mostra o quadro abaixo, que diz na coluna da esquerda se o modelo ganhou ou perdeu posições nos últimos quatro meses. Na lista dos seminovos mais vendidos também estão Honda Fit, Hyundai HB20, Citröen C3, Ford Ka, Fiat Palio, Chevrolet Celta e Fiat Uno, que não tem se saído bem nas vendas em entre os novos, mas ainda tem boa procura entre os seminovos.

Conforme o estudo do Instacarro, tanto o Honda Fit quanto o Hyundai HB20 subiram duas posições e estão na quarta e na quinta colocações, com 3,5% e 3,3% de participação nas vendas, respectivamente. O Fiat Uno subiu cinco posições e é o décimo com 2,2%. Já o Fiat Palio passou da quarta para a oitava posição com 2,8%.

1- Ford Fiesta 4,7% 0 2 – Volkswagen Fox 4% 1 3 – Renault Sandero 3,6% -1 4 – Honda Fit 3,5% 2 5 – Hyundai HB20 3,3% 2 6 – Citroën C3 3,0% 3 7 – Ford Ka 3,0% 1 8 – Fiat Palio 2,8% -4 9 – Chevrolet Celta 2,3% 0 10 – Fiat Uno 2,2% 5

LEIA MAIS: Conheça 5 hatches seminovos que não passam de R$ 30 mil

Os dados da InstaCarro diferem do levantamento dos seminovos mais vendidos da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores). Nos três primeiros meses de 2020, o modelo mais vendido, segundo a entidade, é o Volkswagen Gol, seguido pelos modelos Palio e Uno, ambos da Fiat.