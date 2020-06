Veja quem são os governadores infectados pelo novo coronavírus

Ao administrar a crise causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) nos estados com reuniões e coletivas de imprensa, os governadores brasileiros terminam sendo algumas das vítimas da doença. Até o momento, pelo menos sete deles já tiveram infecção confirmada, o último foi o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes (DEM), que ficou doente no começo de julho.

Veja, abaixo, lista dos governadores brasileiros que já se infectaram com o novo coronavírus.

Helder Barbalho – Pará

Bruno Cetim/Agência Pará Helder Barbalho, governador do Pará

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), anunciou a contaminação pelo novo coronavírus no dia 14 de abril . Na ocasião, ele afirmou que não estava com sintomas da doença e continuou a trabalhar normalmente, isolado em casa.

Wilson Witzel – Rio de Janeiro

Agência Brasil Governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel

Assim como o governador do Pará, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, também confirmou a contaminação com coronavírus no dia 14 de abril. Ele narrou febre alta e muita tosse, mas garantiu que não teve os pulmões atingidos pela doença, confirmando sua cura no dia 6 de maio .

Renan Filho – Alagoas

Agência Brasil Renan Filho, governador de Alagoas

O governador de Alagoas, Renan Filho (MDB), anunciou estar com a doença no dia 25 de abril, sendo o primeiro do Nordeste a confirmar a própria contaminação. Ele disse que não teve sintomas graves e confirmou sua cura duas semanas depois.

Paulo Câmara – Pernambuco

Agência Brasil Governador de Pernambuco Paulo Câmara

O governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), confirmou a contaminação no dia 18 de maio. Ele apresentou sintomas leves e passou o período de isolamento trabalhando de casa. Na ocasião, em conversa com apoiadores, o próprio presidente Jair Bolsonaro brincou com a contaminação do governador do PSB, afirmando que “governadores da esquerda estão liberando a cloroquina agora”.

Antonio Denarium – Roraima

Marcelo Camargo/Arquivo Agência Brasil Antônio Denarium, governador eleito de Roraima pelo PSL

No mesmo dia em que o governador Paulo Câmara confirmou a contaminação, o governador de Roraima, Antonio Denarium, também usou as redes sociais para afirmar que estava contaminado pelo novo coronavírus. Ele apresentou sintomas leves, trabalhou de casa e anunciou a cura no dia 31 de maio.

Espírito Santo – Renato Casagrande

Governo do Espírito Santo / Divulgação Renato Casagrande, governador do Espírito Santo

O governador do Espírito, Renato Casagrande (PSB), confirmou a própria contaminação no dia 25 de maio. A suspeita é de que ele tenha sido contaminado após a esposa dele contrair a doença em uma internação hospitalar. Ele apresentou sintomas leves e ficou em isolamento.

Mato Grosso – Mauro Mendes

Geraldo Magela/Agência Senado Mauro Mendes (DEM)

No dia 4 de junho, o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes (DEM), foi o primeiro do Centro-oeste a confirmar a contaminação pela doença e o caso mais recente registrado até o momento. Ele apresentou sintomas leves da doença.