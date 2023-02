Veja quem são os 27 senadores que tomam posse nesta quarta (1º)

Marcos Oliveira/Agência Senado Senado

Nesta quarta-feira (1º), 27 senadores eleitos em outubro de 2022 irão tomar posse em uma cerimônia que será iniciada às 15h. Na solenidade, os parlamentares farão o compromisso regimental, sem discursos dos presentes.

No total, o Senado é composto por 81 parlamentares — três representantes para cada estado da federação.

O mandato de cada senador é de oito anos e a legislatura dos empossados nesta quarta vai até 31 de janeiro de 2031.

Nesta quarta (1º), além da cerimônia de posse, também haverá a eleição para presidente do Senado , disputa que se mantém acirrada entre Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e Rogério Marinho (PL-RN).

Quem se eleger presidente da Casa, também será responsável pela presidência do Congresso Nacional. A duração do mandato é de dois anos.

Os senadores eleitos em 2022 que foram nomeados para cargos no Executivo, como ministérios, deverão tomar posse nesta quarta e se licenciar do mandato em seguida.

Veja quem são os 27 senadores que tomam posse nesta quarta:

Acre: Alan Rick (UNIÃO)

Alagoas: Renan Filho (MDB)

Amapá: Davi Alcolumbre (UNIÃO)

Amazonas: Omar Aziz (PSD)

Bahia: Otto Alencar (PSD)

Ceará: Camilo Santana (PT)

Distrito Federal: Damares Alves (REPUBLICANOS)

Espírito Santo: Magno Malta (PL)

Goiás: Wilder Morais (PL)

Maranhão: Flávio Dino (PSB)

Mato Grosso: Wellington Fagundes (PL)

Mato Grosso do Sul: Tereza Cristina (PP)

Minas Gerais: Cleitinho Azevedo (PSC)

Pará: Beto Faro (PT)

Paraíba: Efraim Filho (UNIÃO)

Paraná: Sergio Moro (UNIÃO)

Pernambuco: Teresa Leitão (PT)

Piauí: Wellington Dias (PT)

Rio de Janeiro: Romário (PL)

Rio Grande do Norte: Rogério Marinho (PL)

Rio Grande do Sul: Hamilton Mourão (REPUBLICANOS)

Rondônia: Jaime Bagattoli (PL)

Roraima: Hiran Gonçalves (PP)

Santa Catarina: Jorge Seif (PL)

São Paulo: Marcos Pontes (PL)

Sergipe: Laércio (PP)

Tocantins: Dorinha (UNIÃO)

Fonte: IG Política