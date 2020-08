Veja que fazer quando a pintura do carro é riscada

Divulgação VW Polo GTS 2021 agora pode ser equipado com rodas de aro 18, que passam a estar disponíveis na lista de opcionais





Os Volkswagen Virtus e Polo 2021 já estão disponíveis nas concessionárias, trazendo algumas novidades em termos de equipamentos. Os preços partem de R$ 58.150 (Polo) e R$ 68.490 (Virtus).





No caso do Polo 2021 , a versão de entrada 1.0 passa a contar com o sistema multimídia “Composition Touch” com tela de 6,5″ e compatível com Android Auto e Apple CarPlay, que vem acompanhado do volante multifuncional.

Outra novidade, desta vez para os Virtus e Polo Highline , são os retrovisores externos com rebatimento elétrico de série. Mesmo item que passa a ser de série também na versão esportiva GTS dos dois modelos, que por sua vez ganharam também a opção de novas rodas de liga leve de 18″, por R$ 1.470.





O conjunto mecânico segue sem modificações nos dois modelos. O Polo 2021 está disponível em quatro opções de motorização (1.0 MPI, 1.6 MSI, 200 TSI e 250 TSI), com câmbio manual de cinco marchas ou automático de seis. Já o Virtus tem três variações de motores (1.6 MSI, 200 TSI e 250 TSI), com as mesmas opções de transmissão.