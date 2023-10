Veja quantas vezes você precisa fazer sexo para ter o cérebro saudável

Um novo estudo descobriu que fazer sexo regularmente é fundamental para manter diversas funções cerebrais

Mais que melhorar o humor, o bem-estar e até a pele, fazer sexo com frequência também ajuda a manter o seu cérebro saudável. Um novo estudo, conduzido por pesquisadores do Hope College, nos Estados Unidos, revelou que transar regularmente ajuda a turbinar as funções desse órgão vital.

Para chegar a esse resultado, foram testadas as habilidades cognitivas, de memória e atenção de 1.683 pessoas com 62 anos ou mais durante cinco anos.

Os participantes com idades entre 75 e 90 anos que fizeram sexo pelo menos uma vez por semana durante cinco anos obtiveram pontuações mais altas nos testes cerebrais no final do experimento do que aqueles que não mantinham relações.

De acordo com os pesquisadores, isso acontece porque, como se trata de uma atividade física, o sexo reduz o risco de declínio cognitivo, incluindo demência. “Benefícios circulatórios decorrentes do sexo podem ser importantes em idades muito avançadas”, escreveram os pesquisadores.

O estudo, publicado no The Journal of Sex Research, constatou ainda que, no caso de pessoas com idades entre 62 a 74 anos, a diferença maior se dava a partir da qualidade do sexo, e não da frequência.

Quem descreveu a vida sexual como “prazerosa e satisfatória” conseguiu mais pontuação, do ponto de vista cognitivo, do que aqueles que não gostavam do próprio desempenho debaixo dos lençóis.

“Os adultos mais velhos que gostam de atividades sexuais satisfatórias podem experimentar uma diminuição do estresse que, por sua vez, pode proteger a neurogênese”, defenderam os estudiosos.

“A satisfação sexual está associada ao orgasmo, e um orgasmo libera uma onda de dopamina. Pessoas com relacionamentos sexualmente mais satisfatórios podem apresentar níveis mais elevados de dopamina, o que tem sido associado à melhoria da memória em adultos mais velhos”, finalizaram.