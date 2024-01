Foto: Reprodução Veja qual shampoo e condicionador OX é perfeito para você

Cuidar dos cabelos é essencial para manter os fios saudáveis e com uma aparência deslumbrante. A linha de produtos OX oferece uma ampla variedade de shampoos e condicionadores, cada um formulado para atender a diferentes tipos de cabelo .

Vamos te mostrar as opções disponíveis e ajudar você a escolher o par perfeito para os seus fios . A marca é conhecida pela qualidade de seus produtos, fácil de encontrar em lojas e em geral, os itens são vendidos por preços convidativos. Vale a pena testar algumas linhas da marca.

Pense nas necessidades específicas do seu cabelo, avalie a textura dos seus fios para escolher os produtos mais adequados para você. E claro, experimente diferentes opções para encontrar a combinação perfeita para o seu tipo de cabelo.

1. Kit OX Lisos

Ideal para cabelos com frizz e indisciplinados! A composição desse produto conta com uma combinação da elastina vegetal com o Sistema OX Beleza Duradoura, é a fórmula certa para o controle de frizz, mantendo seu liso alinhado por muito mais tempo. Se você ama um liso bem alinhado e desmaiado, aposte nessa dupla!

2. Kit OX Micelar

Perfeito para quem sofre com a raiz oleosa enquanto as pontas ficam secas! A composição conta com minerais, com propriedades antimicrobiano, adstringente, estimulante, hidratante, refrescante, tonificante agindo por até 120 horas nos cabelos. A fórmula ideal para um couro cabeludo limpo e pontas hidratadas por muito mais tempo.

3. Kit OX Colágeno

Para quem está sofrendo com fios porosos e danificados! A fórmula perfeita para reparar a estrutura dos fios, proporcionando mais força, por muito mais tempo. Essa dupla promete melhorar a qualidade da fibra capilar, reparando a estrutura interna dos fios e proporcionando brilho aos cabelos por mais tempo.

4. Kit OX Restaura

A dupla ideal ideal para cabelos fracos e quebradiços! A fórmula certa para auxiliar na reconstrução dos seus cabelos, e deixá-los fortes e resistentes, por muito mais tempo. Ação hidratante e reparadora com baixo peso molecular e alta penetração capilar.

